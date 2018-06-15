《日入而息》香港拆息升不停，中美貿易戰憂慮持續，中港股市腳軟

《今天重點》﹡港元一個月拆息升至１﹒６６厘

﹡滬綜指收跌０﹒７％逾２０個月新低，銀行護盤守三千

﹡港股本周挫６４８點，創本月新低，成交減少逾一成



《即日市況》﹡滬指險守三千，港股挫１３０點收３０３０９連跌三日，成交增加



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒７％逾２０個月新低，銀行護盤守三千



《美元匯價》﹡歐央言論較預期更「鴿」，歐元走勢將轉弱；歐元最新報１﹒１５９５╱９

７，日圓最新報１１０﹒６２╱６



《公司業績》﹡維他奶（００３４５）全年度盈利５﹒８６億，跌５﹒３％，息３１﹒４仙

﹡德永佳（００３２１）全年度盈利３億元，跌３６﹒４％，末期息１５仙

﹡應力（０２６６３）全年賺２６２２萬元，跌１５％，息１﹒６仙

﹡金誠（０１４６２）全年度盈利大幅增至１﹒５９億元，不派息

﹡ＪＯＹＣＥ（００６４７）年度虧損擴大至５４７３萬元，不派息



《公司資訊》﹡中國海景（０１１０６）配售１﹒５億元債券，斥２﹒１４億收購娛樂公司

﹡中國國家文化產業（００７４５）擬股份合併，股價接近極點值１仙

﹡中駿置業（０１９６６）擬改名「中駿集團」

﹡五龍電動車（００７２９）主席曹忠被出售股份持股降至６﹒９９％

﹡永恆策略（００７６４）斥１﹒５億元增持環球大通（０８０６３）

﹡伯明翰體育（０２３０９）折讓１６％配股，抵銷１﹒４５億元欠款

﹡佳源（０２７６８）首五月合同銷售４８﹒１億元人民幣，升逾４７％

﹡能源國際（００３５３）擬發７億元可換股債券，主要用於還債

﹡國家文化產業（０７４５）發股收購搖搖車業務，涉資３９００萬元

﹡惠陶（０８２３８）主要股東減持４﹒１７％，獲准延長最低公眾持股豁免

期

﹡匯控（００００５）昨日倫敦回購近３４４萬股，涉資２５１９萬英鎊；匯

控總裁范寧在港主持環球領導層會議，４００名高層參與

﹡新濠國際（００２００）何猷龍稱對明年賭枱分配有信心；對賭牌數量增減

無意見；明白政府賭枱分配決定，新濠影匯二期投資不少於３２億美元；摩

珀斯酒店開幕增房間供應提升市佔率，與澳博合作機會極微

﹡馬時亨稱港鐵（０００６６）已向政府提交月台鋼筋被剪短事件報告

﹡梁劍文轉任愛高集團（００３２８）資深顧問，其子接任主席

﹡粵海投資（００２７０）重點發展水資源板塊業務，看好大灣區發展

﹡亞洲電視（００７０７）委任鴻鵠資本鄧俊杰為主席

﹡中國環保能源（００９８６）擬斥逾４０００萬收購黃金買賣公司

﹡惠理集團（００８０６）５月底管理資產總值增加１９％至１８２億美元

﹡維他奶（００３４５）擬增產以減輕成本上升對毛利率之影響

﹡承興國際（０２６６２）與閱文集團（００７７２）簽訂合作

﹡港交所（００３８８）推出新股票期權類別及股票期貨合約

﹡中盈盛達（０１５４３）１６７６萬股內資股被廣東粵財轉讓至佛山金控

﹡瀛晟科學（００２０９）委任衛國為行政總裁，月薪２０萬港元



《國企紅籌》﹡眾安在綫（０６０６０）監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性；眾

安在綫回應「燒錢」問題，最終還是要靠用戶體驗

﹡兗煤（０１１７１）附屬兗煤澳洲確認未有在港雙重上市作出決議

﹡潤燃（０１１９３）購江蘇鎮江辦公大樓，涉資近４億元

﹡中興（００７６３）Ａ股連續三日一字跌停，提名新董事名單

﹡中信集團申請接收華信能源捷克資產

﹡建行（００９３９）旗下住房服務公司正式開業，拓展住房租賃服務

﹡報道指中央匯金總經理白濤將出任中行（０３９８８）行長

﹡首都機場（００６９４）料民航局政策調整令收入減少

﹡中煤能源（０１８９８）５月商品煤銷量升１９％，產量跌８％

﹡中遠海運（０１１９９）５月吞吐量升１１％至８３５萬個標準箱

﹡中石化（００３８６）控股股東擬發可交換公司債，集資５００億元人民幣

﹡中航科工（０２３５７）控股股東表明全流通後不減持

﹡中信大錳（０１０９１）成立合夥致力錳行業上下游併購



《神州民企》﹡３６１度（０１３６１）對沽空報告內容保留權利採取所有適當行動

﹡中教（００８３９）收購廣州松田大學，涉資逾５億元人民幣

﹡比亞迪（０１２１１）召回部分騰勢汽車，安全氣囊存在安全隱患

﹡宏華（００１９６）掛牌售海油工程裝備製造附屬，現協商交易條款

﹡李寧（０２３３１）世盃熱對銷售無大影響，承認盈利能力較弱；無須回應

沽空報告，公司仍專注自身業務

﹡綠葉製藥（０２１８６）糖尿病神經痛症新藥臨床申請已正式受理

﹡騰訊（００７００）與申通地鐵集團達成戰略合作，涉及移動支付、大數據

等範疇



《中國要聞》﹡統計局表示５月一線城市住宅售價持續降，二線城市上漲

﹡路透測算表示５月７０大中城市房價指數同比升４﹒７％

﹡上海、深圳等多地國稅局與地稅局正式合併

﹡外交部表示法國總理將於６月２２－２５日訪問中國；如果美國損害中方利

益，中國將迅速做出回應

﹡海南出台人才住房保障意見，最高送房子１００％產權

﹡農業農村部表示力爭２０２０年農村產業融合體系形成

﹡滬集成電路產業投資基金將六大方向加快投資

﹡易綱任人行貨幣政策委員會主席，周小川退出

﹡渤海金控下周發行最多２０億人幣公司債，評級ＡＡＡ

﹡人行開展千億國庫現金定存、６０５億ＰＳＬ及逆回購；３個月國庫現金定

存利率上調１０個基點至４﹒７３％；銀行家宏觀經濟熱度指數降，近兩成

指經濟偏冷；人行調查指３１％居民傾向更多投資，比例按季回落；人行表

示二季度企業家信心指數回升，出口訂單升；人行完善人民幣購售匯，允許

境外參加行直接境內平盤

﹡中證監反饋小米ＣＤＲ，圍繞經營規範等提逾８０問題；打擊市場黑嘴專項

行動，督辦８宗相關案件；就修訂上市公司治理准則公開徵意見

﹡上交所表示積極推動一帶一路沿線國家企業發行熊貓債

﹡瑞穗董事長佐藤康博稱考慮申請中國證券業務牌照

﹡發改委擬對境外發債違規企業實行三次警示，防控風險

﹡內地企業掀境外發債潮，今年暫發５４０億元人民幣點心債

﹡財政部發第七批補貼目錄，３３％並網光伏電站受覆蓋

﹡習近平會見美國國務卿，冀慎重處理經貿摩擦等問題

﹡發改委表示５月審批固定資產投資項目１６個共１８０億；正在制定汽車產

業投資管理規定；至５月底已下達投資計劃涉５０７７億人幣

﹡中證監警示新經濟公司高估值泡沫，需考核詢價對象

﹡外埠車每年限進京１２次，每次７日，明年１１月實施

﹡國務院任命財政部、國家稅務總局等副局長職務

﹡中國結算對證券違法案中違反帳戶實名制行為加強管理

﹡深深寶重組獲批，擬發５﹒５億股全購深圳市糧食集團



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１０８７點，全周跌０﹒６％



《其他消息》﹡立法會以４０票贊成、２０票反對三讀通過條例草案

﹡政府今日展開青年委員自薦計劃招募，名額２０人涵蓋１０個委員會；政府

刊憲建議將男士侍產假由３天增至５天；港府就延長渡輪服務牌照期至５年

刊憲；政府推出綠色債券資助計劃

﹡羅盛梅接替陳唐芷青出任積金局行政總監

﹡金管局表示放寬網上毋須雙重認證轉帳限額至１萬元；５月收到１５７宗銀

行投訴個案

﹡駐港解放軍本月底至７月２日開放三個軍營予市民參觀

﹡２６名非建制派議員擬向立會主席梁君彥提不信任動議

﹡地政署下周五公開招標出售粉嶺用地，７月２０日截標

﹡油塘高超道住宅地今日起招標，料每呎樓面地價９０００元

﹡美聯表示長假效應，二手屋苑周末預約睇樓跌約３﹒９％；美聯樓價指數按

周升０﹒２９％，新界區升幅領先

﹡深股通額度全日用６﹒０３億元；滬股通額度全日用２２﹒５７億

﹡新巴城巴表示鐵路新線搶一成客，收入料年失３億，加價後回報仍極低

﹡匯豐上調港元定存息，１８個月定存利率２﹒２％

﹡３香港就５Ｇ禁區爭議提出三個緩解方案

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５８％，新界兩區樓價齊創新高

﹡銀公表示如美國年內再加息２次，港存貸利率年底上調機會存在

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