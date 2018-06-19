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19/06/2018 14:37

Ａ股二千九關被攻陷，港股恐慌性瀉逾９００點報２９３９３

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普威脅對額外２０００億美元中國商品徵一成關
稅，中美貿易戰突轉惡化影響。Ａ股二千九關被攻陷，拖黑港股恐慌性急瀉９１６點或跌３％，
最新報２９３９３，主板成交１０４３﹒８１億元。
　　上證綜合指數報２８７８﹒２４，大跌４﹒７５％，成交２０６７﹒１６億元人民幣。國企
指數報１１４１６，重挫３﹒８２％或跌４５３點。
　　即月期指新報２９３３９，跌９１９點，低水５４點。即月國指期貨報１１３７８，跌
４７５點，低水３８點。
　　道指期貨最新亦走低１﹒５％報２４６４０。　　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　變幅　　　　　　現價
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　跌６﹒５９％　　１５３﹒２０元　
　　萬洲國際（００２８８）　　跌６﹒２５％　　　　６﹒６０元　　
　　吉利汽車（００１７５）　　跌４﹒９６％　　　２２﹒０５元　
　　中石油　（００８５７）　　跌４﹒４７％　　　　５﹒７７元　　　
　　中海油　（００８８３）　　跌４﹒０２％　　　１２﹒４２元　
　　中國平安（０２３１８）　　跌３﹒６０％　　　７６﹒４０元　
　　工商銀行（０１３９８）　　跌３﹒６３％　　　　６﹒１０元　
　　建設銀行（００９３９）　　跌３﹒４７％　　　　７﹒５２元　　
　　騰訊控股（００７００）　　跌３﹒３７％　　３９６﹒２０元　　　
　　中國銀行（０３９８８）　　跌３﹒１７％　　　　３﹒９７元　
　　港交所　（００３８８）　　跌３﹒０５％　　２４７﹒６０元
　　匯豐控股（００００５）　　跌２﹒２３％　　　７４﹒６５元　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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