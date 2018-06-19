【貿易開戰】特朗普威脅對額外二千億美元中國商品徵一成關稅

《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普警告，若中國再度增加關稅，美國將對其他

２０００億美元中國商品加徵１０％關稅，已要求美國貿易代表確認該２０００億美元中國商品

名單。

市場避險情緒再度升溫，圓匯有追捧，美元兌日圓跌０﹒４％至１１０﹒１１日圓。美股期

指受壓，道指現跌０﹒４％或１０１點。（ｍｎ）

