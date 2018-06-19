《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普警告，若中國再度增加關稅，美國將對其他
２０００億美元中國商品加徵１０％關稅，已要求美國貿易代表確認該２０００億美元中國商品
名單。
市場避險情緒再度升溫，圓匯有追捧，美元兌日圓跌０﹒４％至１１０﹒１１日圓。美股期
指受壓，道指現跌０﹒４％或１０１點。（ｍｎ）
19/06/2018 08:05
【貿易開戰】特朗普威脅對額外二千億美元中國商品徵一成關稅
《經濟通通訊社１９日專訊》美國總統特朗普警告，若中國再度增加關稅，美國將對其他
２０００億美元中國商品加徵１０％關稅，已要求美國貿易代表確認該２０００億美元中國商品
名單。
市場避險情緒再度升溫，圓匯有追捧，美元兌日圓跌０﹒４％至１１０﹒１１日圓。美股期
指受壓，道指現跌０﹒４％或１０１點。（ｍｎ）
|國際動態19/06/2018
Google入股京東 助中國貨攻全球
|生財有道15/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－裕元系】世盃帶動國際體品銷售 代工零售商續看好
|中國故事15/06/2018
【北京特寫】太陽能快遞車增運力 京東黑科技助攻618
|FOCUS15/06/2018
【FOCUS】侵侵「過河拆橋」關稅恐至 中國企硬惟底氣成疑
|專訪15/06/2018
眾安在線：監管架構帶來更多競爭，但亦帶來更多可能性
|國際動態15/06/2018
北韓棄核 蓬佩奧：驗證是關鍵
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰