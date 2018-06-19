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即市新聞

19/06/2018 09:35

《異動股》碧桂園服務今首掛，雅生活服務（３３１９）隨市跌３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》雅生活服務（０３３１９）早前隨物管板塊熱炒而炒上，一度
高見１６﹒１６元創上市新高，但近日沽壓出現，現隨市跌２﹒５３％，報１５﹒４２元；成交
約６６萬股，涉資１０３６萬元。
　　由碧桂園（０２００７）分拆出來的碧桂園服務（０６０９８）介紹上市今首掛，開報１０
元。
　　恆指現報２９９１２，下跌３９６點，主板成交８９﹒９９億元。
　　　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浦江中國　　（０１４１７）　　２﹒７０元　　　無升跌
　　中奧到家　　（０１５３８）　　１﹒２６元　　　下跌２﹒３３％
　　彩生活　　　（０１７７８）　　８﹒４７元　　　下跌１﹒２８％
　　中海物業　　（０２６６９）　　２﹒７０元　　　下跌０﹒７４％
　　綠城服務　　（０２８６９）　　７﹒７５元　　　下跌０﹒６４％
　　雅生活服務　（０３３１９）　１５﹒４２元　　　下跌２﹒５３％
　　祈福生活服務（０３６８６）　　０﹒７６元　　　下跌３﹒８％
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　９﹒４１元　　　－－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生指數　　　　　　　　　　２９９１３點　　下跌３９６點
　　國企指數　　　　　　　　　　１１６９８點　　下跌１７１點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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