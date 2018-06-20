Ａ股調頭倒升，港股闖三萬關，漲幅急擴至近５００點報２９９４０

《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股調頭倒升，港股回勇闖三萬關，漲幅急擴至４７１點或升

１﹒６０％，主板成交６６０﹒９１億元。

上證綜合指數日內最多１﹒２％的跌幅全消，現調頭倒升０﹒３７％，報２９１８﹒６４，

成交１００９﹒５４億元人民幣。國企指數收報１１６２０，升１﹒１１％或升１２７點。

重磅股亦走強，友邦保險（０１２９９）現價升近３％，報６９﹒２５元；成交約１７９１

萬股，涉資１２﹒１９億元。騰訊控股（００７００）升１﹒９７％，報４０４﹒６元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中石化 （００３８６） ７﹒２２元 升３﹒２９％

友邦保險（０１２９９） ６９﹒２５元 升２﹒７４％

舜宇光學（０２３８２） １５８﹒８０元 升２﹒２５％

騰訊控股（００７００） ４０４﹒６０元 升１﹒９７％

匯豐控股（００００５） ７５﹒４５元 升１﹒１４％

工商銀行（０１３９８） ６﹒２１元 升１﹒１４％

建設銀行（００９３９） ７﹒６３元 升１﹒０６％

中國平安（０２３１８） ７７﹒００元 跌０﹒１３％

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