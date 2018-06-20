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20/06/2018 13:30

Ａ股調頭倒升，港股闖三萬關，漲幅急擴至近５００點報２９９４０

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股調頭倒升，港股回勇闖三萬關，漲幅急擴至４７１點或升
１﹒６０％，主板成交６６０﹒９１億元。
　　上證綜合指數日內最多１﹒２％的跌幅全消，現調頭倒升０﹒３７％，報２９１８﹒６４，
成交１００９﹒５４億元人民幣。國企指數收報１１６２０，升１﹒１１％或升１２７點。
　　重磅股亦走強，友邦保險（０１２９９）現價升近３％，報６９﹒２５元；成交約１７９１
萬股，涉資１２﹒１９億元。騰訊控股（００７００）升１﹒９７％，報４０４﹒６元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石化　（００３８６）　　　　７﹒２２元　　　升３﹒２９％
　　友邦保險（０１２９９）　　　６９﹒２５元　　　升２﹒７４％
　　舜宇光學（０２３８２）　　１５８﹒８０元　　　升２﹒２５％
　　騰訊控股（００７００）　　４０４﹒６０元　　　升１﹒９７％
　　匯豐控股（００００５）　　　７５﹒４５元　　　升１﹒１４％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　６﹒２１元　　　升１﹒１４％
　　建設銀行（００９３９）　　　　７﹒６３元　　　升１﹒０６％
　　中國平安（０２３１８）　　　７７﹒００元　　　跌０﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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