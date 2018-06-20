《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述市場消息人士指出，小米擬定了香港首次公開發售（
ＩＰＯ），發行新股及現有股東出售舊股合共約２１﹒８億股，招股價每股１７至２２元，集資
約３７０﹒６億元至４７９﹒６億元。
另外，市場消息指，小米明天（２１日）中午將在香港舉行投資者推介會。（ｅｃ）
20/06/2018 16:18
【小米上市】消息指小米每股１７至２２元招股，集資最多４８０億
《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述市場消息人士指出，小米擬定了香港首次公開發售（
ＩＰＯ），發行新股及現有股東出售舊股合共約２１﹒８億股，招股價每股１７至２２元，集資
約３７０﹒６億元至４７９﹒６億元。
另外，市場消息指，小米明天（２１日）中午將在香港舉行投資者推介會。（ｅｃ）
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