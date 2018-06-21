《小傳日記》魚缸未唞完又急插，牛熊線告急好驚嚇！



《小傳日記》中美貿易戰無咩新進展，美股噚晚（２０日）都係個別發展，道指微微收跌

４２點報２４６５７，連續七日打敗仗，但納指就喺科網大佬領軍下，收升近１巴仙報７７８１

，再創收市新高，勁！

不過，由於市況未明朗，Ａ場噚日喺阿爺呵護下反擊咗一日咁多，今日就打回原形，再一次

失守二千九關，完場倒跌逾１巴仙收２８７５；嚇到香江今朝高開６７點，最多踢高１８６點後

就急速飛墜，下半場更加跣低４１０點至２９２８５，唔單止跌穿埋前日（１９日）大跌市嘅

２９３３２最低位，差ＤＤ就連牛熊線（約２９２８２）都穿埋，真係捏一把冷汗。

雖然完場時，淡友都未能成功攻陷最後防線，但魚缸都唔見４００點，或１﹒３巴仙報

２９２９６，情況都唔係咁好；國指就收挫１４１點報１１３６４。全日成交近１０３５億銀。



＊舜宇大鑊了包尾唔識笑，中興等消息華虹日日升＊



舜宇（０２３８２）今日成為淡友攻擊對象！有券商引述返舜宇噚日嘅路演活動，指舜宇對

上半年相機模組毛利率下跌嘅預期，係「重大負面因素」，然後大和同野村都話擔心，結果舜宇

由頭跌到落尾，埋單重挫近９巴仙收１４３銀，係最差表現藍戰士！

中興（００７６３）依家夾喺中美貿易戰之中，侵侵（特朗普）就話努力解決緊，有關中興

和解協議嘅憂慮。噚日中興難得進行大反擊，但依家未有結果前，都好難再有進一步攻勢，結果

全日呆呆滯滯收跌約１巴仙完場，報１１﹒７０銀。

一班坐享其成嘅晶片佬，就有國海證券推薦半導體行業，話無論係中美貿易戰，定係中興事

件，都很難改變祖國發展高端科技產業嘅方針，華虹（０１３４７）成為逆市奇葩，又再喺

２７﹒８５銀新山頂位插旗，埋單都踢高逾９巴仙報２６﹒２５銀；中芯（００９８１）亦行前

步３巴仙收１１﹒１６銀。

重磅股今日齊齊向下行，ＱＱ（００７００）再跌近１巴仙收３９６﹒８銀，大象

（００００５）及祖國移動（００９４１）均跌約１巴仙，分別收７４﹒４銀及６８﹒５５銀，

而友邦（０１２９９）更跌２巴仙收６７﹒６５銀。Ａ場跌穿２９００，中資金融股全面向下，

建行（００９３９）跌逾１巴仙收７﹒４２銀，平仔（０２３１８）亦跌近１巴仙報７６﹒１０

銀。



＊布油無力水油佬好愁緒，煤佬逆流上撐唔到完場＊



國際油價隔晚兩邊走，紐約油受惠於花旗國嘅庫存下降，所以有得升，不過同時油組聽日

（２２日）嘅會議，可能會決定增加全球產量，搞到布油跌穿咗７５蚊美金。最受油價影響嘅中

海油（００８８３）午後跌勢突然加劇，最終要碌低逾３巴仙，埋單報１２﹒４４銀，係表現第

二差藍戰士。街坊中石油（００８５７）都腳軟超過１巴仙，報５﹒７７銀。

另一邊廂，煤炭佬今日本身好叻仔，逆流而上見到反彈，全因為有券商預料，佢哋可以有季

節性反彈，可惜升幅最後差不多都全部無哂，甚至倒跌。神華（０１０８８）彈高過近４巴仙，

不過最終只係跳近０﹒５巴仙，報２０﹒５５銀，不過已係全日最好表現嘅藍戰士。街坊兗煤

（０１１７１）都要腳軟０﹒２巴仙，報１０﹒７８銀；伊泰煤炭（０３９４８）就碌低近２巴

仙，報９﹒５銀。



＊主席強心針新城好開心，水泥佬進攻海螺逆市衝＊



兼主席王振華再增持５０萬股，當然就ＨＡＰＰＹ喇，咁樣計落佢嘅持股已經增加到７０﹒５５

巴仙！新城今日就彈起４巴仙，埋單報７﹒６５銀，叻！

要數到逆市升嘅魚毛，又點可以唔提前日首次上場嘅碧桂園服務（０６０９８）呢。雖然佢

噚日失咗首日嘅開市價，不過今日就愈做愈好，實行要嚟個大反擊，最終飛起咗近１６巴仙，收

報１０﹒４２銀。

水泥佬今日都好勁揪，海螺（００９１４）踢高近２巴仙，報４６﹒６５銀；潤泥

（０１３１３）都衝前２巴仙，埋單報８﹒６３銀。



＊重機佬造好重汽創新高，先低後跳起中車好歡喜＊



魚缸無咩大方向，反而令重型機械佬有炒作喎，重汽（０３８０８）坐火箭衝高近９巴仙，

埋單報１３﹒８２銀，途中仲見過１４銀創上市新高，勁呀！街坊龍工（０３３３９）都唔弱，

彈高近２巴仙報４﹒０６銀，仲突破埋２０天線（４﹒０４銀）添呀。

鐵路佬都爭取機會嚟追落後，中車時代（０３８９８）今朝本身低開，仲見過十個月嘅新低

，不過之後越升越有，所以最終成功衝前近３巴仙，報３７﹒６５銀。街坊中鐵

（００３９０）就跟住跳起逾１巴仙，報６﹒１６銀。請請！



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