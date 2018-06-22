《小傳日記》曾穿牛熊線，有驚暫無險；憧憬降存準，好友反擊戰？

《小傳日記》外圍魚缸繼續受貿易戰影響，道指再走低１９６點，當然都拖累埋香江魚缸，

今朝（２２日）一開市就跣低８０點報２９２１５，失守牛熊線（約２９２９６），淡友氣勢如

虹，最多推低大市２０６點至２９０８９，創埋今年新低，慘。

好彩阿爺喺大廳，孖屐傳出中央最快聽日（２３日）降準，Ａ場調頭收升０﹒５巴仙報

２８８９。氣氛稍為緩和咗Ｄ，香江下半場都趁機扭轉跌勢，倒漲最多１４０點至２９４３６，

但係收市前無力，最終只得４２點進帳，收２９３３８，但都重上返牛熊線，真係有驚無險？不

過，中資金融佬都係無反應，唔係好受降準消息刺激，結果國指都要唔見２４點報１１３３９。

全日成交逾９９０億銀。

不過老實講，今個月魚缸實在跌得太多，想全數收復返近日失地，睇嚟都無咩可能。但至少

去返５月尾嘅水平，即係３０４６９點水平，咁都可以擺脫「六絕月」呢個宿命呀！



＊ＡＩＡ精神ＱＱ仍腳震，無懼是與非港鐵高高飛＊



魚缸無晒方向，觀望態度勁濃，重磅佬都無咩動靜，股王ＱＱ（００７００）呢排喺４００

蚊水平浮沉，就連大摩奏摩笛讚ＱＱ喺５月份手遊業務改善，維持增持評級，但都唔係好幫到

ＱＱ，收市只係微微升０﹒２巴仙報３９７﹒４銀，上唔到４００銀關。

反而ＡＩＡ（０１２９９）反彈力就勁Ｄ，今日去到１００天線（約６７﹒３銀）就見支持

，向上跳起逾１巴仙收６８﹒６銀添。大象（００００５）都努力向上衝，由全日最低位

７３﹒７５銀，去返７４﹒４銀平手完場，都算叻哦！

不過，今日最巴閉嘅藍戰就非港鐵（０００６６）莫屬，雖然呢排有好多醜聞，搞到佢都好

頭痕，但係野村就唱好，話預計下半年起可以復甦增長，升評級至買入，兼上望５０銀添！港鐵

開心到升足全日，收漲逾３巴仙報４３﹒４５銀，做咗第二威嘅藍戰。

恆安（０１０４４）做咗今日藍戰升幅一哥，收漲逾３巴仙報７８﹒５５銀，或有資金流入

基本消費股避險有關。



＊半年結就到水緊好懊惱，憧憬快降準錢莊有運行？＊



臨近半年結，再加上中港兩地都有新丁上場，令到孖屐愈來愈水緊，而噚日野村就預計，阿

爺最快聽日會降準，如果真係，靜咗一排嘅內地錢莊一定係最開心喇！睇返公仔圖，其實喺６月

份，幾位錢莊大阿哥，建行（００９３９）、工行（０１３９８）、中行（０３９８８）同埋農

行（０１２８８）大約唔見５至逾７巴仙，相對魚缸唔見近４巴仙，真係明顯跑輸。今日四位大

佬都仲係腳軟軟，跌不足１巴仙，分別收７﹒３８銀、６﹒０３銀、３﹒９０銀及３﹒７７銀。

而官媒就引述分析人士話，定向降準等貨幣政策，最快一個星期內由央行正式宣布，並且喺

第三季生效。咁咪即係最快７月１號香江回歸日？



＊舜宇急澄清高愜佬薦即升，中興有眉目可逃離地獄＊



舜宇（０２３８２）噚日受到利潤率下跌憂慮影響，重挫９巴仙。公司收市後，拿拿臨出澄

清通告，話最近的確有進行反向路演，但只係披露市場發展嘅資料，但無列明有關公司銷售收入

、毛利率同盈利預測數字。再加上今日有高佬維持１８８銀目標，續列為確信買入，舜宇收市收

復返ＤＤ失地，行前逾２巴仙收１４５﹒９銀。

中興（００７６３）（深：００００６３）Ａ仔就慘到無朋友，連續第七日跌停，好彩香江

呢邊都識得升吓，今日中興Ｈ仔收市又試衝前逾１巴仙報１１﹒８６銀。原來，花旗國商務部最

新消息話，有機會同中興問題達成妥協，並畀佢繼續喺當地做生意，但係強調，如果中興有更多

違規，花旗國要中興關門！



＊燃氣佬跳舞新奧獲讚好，細摩升目標重汽開心笑＊



魚缸浮浮沉沉緊，缸友就搵唔受貿易戰影響嘅板塊炒，燃氣佬就受到強勁追捧，當中，潤燃

（０１１９３）急升逾６巴仙收３２﹒０５銀，仲試過喺３２﹒８５銀山頂位插旗；街坊新奧

（０２６８８）最近更獲多間大行唱好，野村更讚佢係行業首選，目標價高達９３銀！難怪今日

大反擊抽高逾７巴仙收８１銀喇，距離目標價仲有近１５巴仙水位！

仲有重型機械佬都成為新寵兒，中國重汽（０３８０８）獲摩通升目標價至１５銀，全日由

頭升到落尾，亂市都無有怕，喺１４﹒９２銀最新山頂位插旗，差ＤＤ就到咗摩通目標價喇！埋

單就縮番ＤＤ，收漲近８巴仙報１４﹒９銀，勁。周末愉快，請請！



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