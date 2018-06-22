【小米上市】佛系港交所ｖｓ虎媽中證監：中港態度大不同

《經濟通通訊社記者楊英傑２２日報道》作為港股同股不同權的頭炮，小米香港

（０１８１０）招股文件終於在昨日（２１日）面世，招股價介乎１７至２２元，以每手２００

股計，散戶最低入場費約４４４４﹒３元。市場相信小米將於下周一（２５日）開始招股，預料

７月９日上市。

從港交所（００３８８）放開同股不同權限制，到小米真正上市，前後不到３個月，這種「

特事特辦」的速度令投資者十分期待。但當小米準備到內地發行中國存託憑證（ＣＤＲ）時，卻

遭到中證監連珠炮式質疑，結果小米在未說明原因下「自願」暫緩發行ＣＤＲ。兩地監管風格相

去甚遠，引起市場人士質疑，港交所是否因小米名氣大市值高，而對其過分寬容？



＊中證監刨根問底，港交所佛系監管＊



相比中證監對小米提出的８４條質問，香港方面對其上市審批風格顯得比較「佛系」，港交

所行政總裁李小加昨日評論道，港交所不會干涉、亦難以干涉公司估值，只要有序及信息披露完

整，公司價值便可順市場發展而定。

中證監長達２萬多字的問詢函不但嚇怕小米，亦嚇怕其他投資者：難道小米是一家問題企業

嗎？但仔細分析之後，便發現只有少數問題關注小米在信息披露中是否不合規，主要焦點則在於

小米的估值評定。

例如中證監關注小米提出的「新零售」有否具體定義、其定位互聯網公司是否準確、研發費

用的明細構成，又關心小米互聯網業務的變現能力如何，以及為何應收帳款和存貨量急速上升等

問題，其操心程度比風投機構有過之無不及，就像一個嚴格管教子女的「虎媽」。

而最讓小米頭痛的可能是這一條：「關於商品線上直銷，請保薦機構和會計師結合客戶姓名

對象、送貨地址、購買數量、消費次數、客單量、消費金額及付款情況進行分析，對線上渠道銷

售收入真實性及電子交易環境進行核查，說明核查方法、程序、內容、金額、比例等情況，說明

核查結果或結論，明確發表核查意見。」中證監查詢小米網絡銷售數據的真確性，相當於要求保

薦機構及會計師再為小米做一次上市前審查，小米在短時間內提交核查結果是天方夜譚。



＊小米ＣＤＲ恐干擾Ａ股流動性＊



中證監的關注當然不無道理，例如小米主要收入來自是手機及工業互聯網業務，但卻定位成

行業市盈率較高的互聯網公司，但若小米的披露水平達到一定水平，市場自然會判斷。交銀國際

互聯網行業研究聯席董事谷馨瑜對《經濟通通訊社》表示，投資者和分析師通過業務分布加總的

方式給予小米合理估值即可。

交易所及監管層有義務為投資者營造一個良好的投資環境，杜絕老千股上市搶錢，但中證監

今次處理小米ＣＤＲ時卻顯得出奇地嚴苛，假如所有獨角獸都要經過這樣的審批才能上市，相信

這一兩年內成功登錄的獨角獸寥寥可數，上周內地各大基金公司熱賣的獨角獸基金更得物無所用

。

中證監的嚴格審批，或是出於市場環境的考慮。小米體量巨大，在未公開招股文件前，外界

料其市值已超過７８００億元，而根據其早前的ＣＤＲ發行計劃，小米打算將超過一半的發售股

份轉換成ＣＤＲ，預料在Ａ股募資額很可能超過３００億元，對流動性本已堪憂的Ａ股市場帶來

巨大資金壓力。相信在優質科技股登陸後，以科技股居多的創業板將面臨被大幅抽水的危機，近

日多次傳出中證監叫停ＩＰＯ，便反映了市場對Ａ股資金池被抽乾的疑慮。

因此，中證監以超長問詢函嚇退小米，以及早前多家Ａ股上市新經濟企業均大幅削減募資規

模，無形中向一眾獨角獸釋放訊號，即監管部門歡迎獨角獸回家提升市場質素，但同時亦關注Ａ

股的資金池狀況，獨角獸應有心理準備，無論是直接上市還是發行ＣＤＲ，審批進度及集資規模

將一定程度上取決於Ａ股資金池狀況。

