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即市新聞

22/06/2018 09:30

《師傅教路－黃瑋傑》內銀撥備料增加將侵蝕盈利，股價受壓

　　《師傅教路》內銀股近期跟隨大市下跌，四大國有行當中，工行（０１３９８）和中行
（０３９８８）股價已率先穿２５０天線，建行（００９３９）和農行（０１２８８）股價亦跌
近２５０天線，恐怕久守必失。
　　數據顯示全國商業銀行業整體盈利能力持續改善，今年前五個月全國商業銀行實現淨利潤
８５５５億元人民幣，平均資產利潤率１﹒１％，資本利潤率１４％；而核心一級資本充足率
１０﹒７％，資本充足率１３﹒６％。５月底，商業銀行流動性繼續保持適度充足，人民幣超額
備付金率１﹒４％，存貸款比例７３％，流動性覆蓋率１２５％。商業銀行資產利潤率較第一季
度末略有提升，主要由於貸款利率上行令行業整體息差水平改善，因此行業營業收入端改善較為
明顯。

＊商業銀行不良貸款率進一步上升＊

　　不過，利潤是滯後數據。值得關注的是，商業銀行業的不良貸款比率呈現止跌回升態勢。據
銀保監會新聞發言人表示，５月底商業銀行不良貸款餘額１﹒９萬億元，不良貸款率為
１﹒９％，貸款損失準備餘額３﹒５萬億元人幣，撥備覆蓋率１８３％，貸款撥備率３﹒５％。
其中，就不良貸款而言，據銀保監會公布的數據，今年第一季度商業銀行不良貸款餘額為
１﹒７７萬億元人幣，較去年第四季末增加６８５億元人幣；不良貸款率１﹒７５％，較去年第
四季末上升０﹒００３個百分點。與第一季度比較，５月底商業銀行不良貸款餘額和不良貸款率
都進一步上升。考慮到由於仍有部分銀行需要補齊流動性缺口，預計第二季度末行業不良貸款率
仍有上升壓力，撥備增加將侵蝕商業銀行利潤，對內銀股股價構成壓力。《輝立證券董事　黃瑋
傑》（筆者沒有持有上述股票）

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