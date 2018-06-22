《師傅教路－黃瑋傑》內銀撥備料增加將侵蝕盈利，股價受壓

《師傅教路》內銀股近期跟隨大市下跌，四大國有行當中，工行（０１３９８）和中行

（０３９８８）股價已率先穿２５０天線，建行（００９３９）和農行（０１２８８）股價亦跌

近２５０天線，恐怕久守必失。

數據顯示全國商業銀行業整體盈利能力持續改善，今年前五個月全國商業銀行實現淨利潤

８５５５億元人民幣，平均資產利潤率１﹒１％，資本利潤率１４％；而核心一級資本充足率

１０﹒７％，資本充足率１３﹒６％。５月底，商業銀行流動性繼續保持適度充足，人民幣超額

備付金率１﹒４％，存貸款比例７３％，流動性覆蓋率１２５％。商業銀行資產利潤率較第一季

度末略有提升，主要由於貸款利率上行令行業整體息差水平改善，因此行業營業收入端改善較為

明顯。



＊商業銀行不良貸款率進一步上升＊



不過，利潤是滯後數據。值得關注的是，商業銀行業的不良貸款比率呈現止跌回升態勢。據

銀保監會新聞發言人表示，５月底商業銀行不良貸款餘額１﹒９萬億元，不良貸款率為

１﹒９％，貸款損失準備餘額３﹒５萬億元人幣，撥備覆蓋率１８３％，貸款撥備率３﹒５％。

其中，就不良貸款而言，據銀保監會公布的數據，今年第一季度商業銀行不良貸款餘額為

１﹒７７萬億元人幣，較去年第四季末增加６８５億元人幣；不良貸款率１﹒７５％，較去年第

四季末上升０﹒００３個百分點。與第一季度比較，５月底商業銀行不良貸款餘額和不良貸款率

都進一步上升。考慮到由於仍有部分銀行需要補齊流動性缺口，預計第二季度末行業不良貸款率

仍有上升壓力，撥備增加將侵蝕商業銀行利潤，對內銀股股價構成壓力。《輝立證券董事 黃瑋

傑》（筆者沒有持有上述股票）

