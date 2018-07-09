《融天納地－溫天納》中美貿易戰啟動

《融天納地》中美貿易戰持續，不確定性增大，內地及國際經濟增長難免受影響。與此同時

，內地金融去槓桿，貨幣流動性中性偏緊，股市大幅波動亦為內地其他投資領域及大宗商品市場

蒙上一層陰影。



美國對從中國進口的首批價值３４０億美元的商品進行加徵２５％關稅，中國馬上回擊，但

中國同時正穩步推進區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）談判，擴大對外開放程度，故此，

筆者相信美國仍將進行策略性觀察，在中美貿易戰第一階段，中國進出口所受影響尚可控。



更需要留意的是內地７月份流動性的問題，目前人行的貨幣政策雖已調整為「合理寬裕」，

嘗試釋放邊際放鬆的預期，但筆者預期７月份貨幣流動性未必如６月，大環境使得７月的流動性

環境可能較６月略有收緊。從供應角度出發，基礎貨幣供應呈現壓力。在內地財政領域，７月份

為繳稅高峰期，疊加政府財政支出收窄，基礎貨幣或呈現收緊。自７月６日起，美國開始對中國

商品加收關稅，貿易順差將呈現下降。此外，受到人民幣貶值影響，資金或有流出壓力，筆者估

計外匯佔款將下調，同樣對基礎貨幣的投放產生不利影響。



香港資本市場進入第三季度，波動依然。中美貿易爭端、人民幣匯率及港元拆息等等一系列

因素導致港股在下半年的第一個交易日就出現明顯震盪。



港股與Ａ股是兩兄弟，港股形式不妙，Ａ股處境難免同病相憐。第三季度的啟動，亦為Ａ股

入摩的一月回顧。牌面上，市場頗為活躍。參考內地統計數據，自６月１日Ａ股正式納入

ＭＳＣＩ新興市場指數開始，透過滬港通及深港通的月內北向成交金額環比增加至人民幣

３５２４億元，不過淨買入力度環比卻減少約４成，反映資金存在若干流出的情況。適逢中美貿

易爭端持續爆發，這也反映了投資者的避險情緒不斷升溫。



若筆者單純觀察６月份，滬股通及深股通成交均活躍，總額更創下今年以來第二新高。縱觀

今年上半年，北上資金累計淨買入約合共人民幣１６０２億元。但在６月份如上文談到，淨買入

力度環比卻出現減弱，金額降至人民幣２８５億元。



貿易戰啟動，美國的取態看似並非僅屬貿易領域，一步步進逼，看似醉翁之意不在酒，美國

政府若然限制中國資金流入不同的領域，斷然採取一系列限制措施，勢必影響環球資金流向，打

破原有全球市場產業鏈的平衡格局，將會環球對不同的產業估值產生長遠深遠的負面影響，更會

衝擊環球資本市場的表現。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

