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即市新聞

11/07/2018 10:39

《窩輪豪情－梁業豪》本月５日低位支持未有失守

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、消費
者服務業與電訊業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為昆侖能源（００１３５）、電能實
業（００００６）與銀河娛樂（０００２７），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為電
能實業、中電（００００２）與長江基建（０１０３８）。
　　昨午（１０日）跌勢加劇的現象原來屬於今早（１１日）港股大幅裂口低開的啟示。不過，
恆指期貨與國指期貨很快便從２７８９２和１０４８１回升，沒有跌越本月５日低位２７７２０
和１０４０７。兩者的小時圖形勢現屬全面向淡，即市投機者宜暫停造好，只宜小注依指數期貨
５分鐘圖和１５分鐘圖上的訊號指示，伺機持有相關熊證圖利。待第一個小時圖技術分析指標轉
好後，大家才可考慮入市造好。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報４４﹒２７６，國企指數ＩＢＳＩ則報４５﹒３８１，顯示藍籌股以
主動沽盤較為積極，國企股亦以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以藍籌股的主動沽盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則見低位支持力增強。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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