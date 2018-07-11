《真知灼見－溫灼培》加息不代表加央行看好經濟

《真知灼見》今晚（１１日）本港時間１０：００加拿大央行將議息。按加元利率期貨價格

變化顯示，市場估計加央行今晚加息機會近九成，可謂相當接近市場共識。根據加拿大最新５月

通脹數字顯示，其表面年通脹率為２﹒２％，核心年通脹為１﹒９％。數字雖與加央行所能承受

的２％通脹目標靠近，但並未出現大幅超越情況，所以嚴格來說加央行是無加息的逼切性。再者

，加拿大自７月１日起對１２６億美元總貨值的美國進口徵關稅，以報復美國對加拿大徵鋼鋁關

稅。由於加拿大已與美國交惡，可以想像美國日後在貿易問題上將不會輕饒加拿大。加拿大有著

七成出口均輸往美國，加拿大經濟前景實在令人憂慮，但為何現階段市場認為加央行仍要加息？



＊恐流動帳赤字失控＊



問題在於加拿大擁有龐大的流動帳赤字，第一季高達１９５億加元，是自２０１５年第二季

以來最高，意味資金從加拿大流走情況嚴重；倘加央行再不加息捍衛加元，讓加元繼續跌，流失

的資金只會更嚴重，這或會使流動帳赤字全面失控。

在這裏有兩事情值得關注。首先，基於加央行約於兩周前，即當加元靠近１﹒３４兌１美元

時曾暗示加息，顯示加央行似乎是不想加元跌低於此水平。其次，面對與美國的貿易紛爭已展開

，相信加央行也不想加元過強損害其經濟。所以筆者估計，即使今晚加息，料往後加央行仍會巧

妙地控制加元約於１﹒３０－１﹒３４兌１美元間走動。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

