《師傅教路－黃瑋傑》內地理順售價供氣增加，利下游管道燃氣銷售

《師傅教路》近年來，中國陸續出台了《關於加速推進天然氣利用的意見》、《關於建立保

障天然氣穩定供應長效機制若干意見》等一系列文件，涉及天然氣領域的管網開放、價格改革、

成本監審、壟斷合規等各方面。日前，全國人大常委會執法檢查組向全國人大常委會議提交關於

檢查大氣污染防治法實施情況報告，報告建議大力推進散煤治理，以保障北方地區冬季清潔取暖

為重點，因地制宜、多措並舉，穩步推進「煤改氣」等工作。該報告建議，到２０２０年採暖季

前，在保障能源供應的前提下，基本完成京津冀及周邊地區、汾渭平原的平原地區生活和冬季取

暖散煤替代。上述地區均是目前環境污染較為嚴重的地區，同時也是國內天然氣需求量較大的地

區。



＊煤改氣政策助推動天然氣市場＊



「煤改氣」政策的推動將使天然氣市場增長空間進一步打開。此外，居民用氣與非居民用氣

併軌等改革，也將推動天然氣市場維持快速發展。７月３日發布的《國務院關於印發打贏藍天保

衛戰三年行動計劃的通知》確定「增氣減煤」的重點區域為京津冀、長三角地區、汾渭平原。

去年中國天然氣表觀消費量達到２３００多億立方米，較２０１６年增長１５％，而且這還

是在冬季壓減了部分氣量的情況下達到的消費量。今年首季，中國天然氣消費量達７００億立方

米，保持雙位數增長。根據電力規劃設計總院預測，今年天然氣消費量將達到２６４０億立方米

，較２０１７年增長１５％，而煤炭消費量將略有減少，約在３８﹒５億噸，佔一次能源消費比

重繼續下降。



＊國家發理順居民用氣門站價格＊



目前國內天然氣市場仍處於氣源緊張的局面，非常依賴進口。國家統計局數據顯示，今年１

至５月份，天然氣進口量達３４８０萬噸，同比增長３６﹒４％，天然氣進口量與國內產量比例

由去年底０﹒６４：１擴大至０﹒７４：１。過往居民用氣門站價格受到管控，與非居民用氣門

站價格存在頗大價差，甚至與國際天然氣價格出現倒掛，在一定程度上削弱「三桶油」的天然氣

進口意欲，令天然氣供應處於偏緊狀況。今年５月，國家發改委發出《關於理順居民用氣門站價

格的通知》，料可理順天然氣價格，令天然氣供應增加，對下游管道燃氣銷售企業有利。

《輝立證券董事 黃瑋傑》

