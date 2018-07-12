《小傳日記》魚缸靜觀阿爺下一步，中興重生反擊好風騷！



《小傳日記》香江魚缸噚日（１１日）比侵侵（特朗普）突然出擊對祖國產品徵稅，一度嚇

到震散近７００點，好彩收市跌少好多，缸友先無咁傷。至於今日（１２日），祖國商務部每星

期嘅新聞發布例會，無端端由今朝上午，改咗做下午舉行，缸友憧憬阿爺係咪會出招反擊，Ａ場

率先報復性收漲逾２巴仙報２８３７。再加上，中興（００７６３）（深：００００６３）終於

獲得解禁，科技佬開Ｐａｒｔｙ慶祝，而內銀內險佬都跟勢踢高１至２巴仙，為魚缸沖沖喜有返

Ｄ生氣！

可惜股王ＱＱ（００７００）被大摩降目標至４９８銀，搞到頭耷耷，只係象徵式行前ＤＤ

收３８０銀；祖國移動（００９４１）又跌逾１巴仙收６９﹒７銀，做埋最差藍戰，限制咗魚缸

升幅，最終大市收漲１６９點報２８４８０；國指袋番９４點報１０７５２；成交９１２億銀。



＊中興終獲救昂然向上走，舜宇數據靚藍戰最標青＊



中興逃出生天，獲得「解脫」喇！自４月中被花旗國禁制之後，無晒生意訂單，股價蒸發咗

一半，差Ｄ要關門大吉。經過近三個月嘅努力，花旗國商務部正式公布，已經同中興簽咗託管協

議，只要中興喺花旗國銀行嘅託管帳戶中存入４億美金，禁令就會被取消。缸友聽到呢個天大喜

訊，即刻合埋眼狂掃貨，Ａ仔果邊漲停慶祝，香江呢邊反擊逾２５巴仙完場，收１３﹒９４銀，

讚！

其他科技佬表現都唔錯，舜宇（０２３８２）公布６月份手機鏡頭出貨量增長逾八成，大摩

同麥格理都齊齊唱好，維持２２０銀目標價，舜宇趁機會嚟個大反擊，收升近７巴仙報

１５１﹒５銀，一口氣收復多條主要平均線，仲做埋最勁藍戰士添。仲有軟件佬都發力向上衝，

金蝶（００２６８）同擎天軟件（０１２９７）都分別踢高近１０巴仙及逾８巴仙，報８﹒９６

銀及２﹒９１銀，勁！



＊寶馬爭合營華晨落晒形，北汽受拖累齊齊向下墜＊



另一邊廂，部分汽車佬就陰功囉，成為貿易戰嘅犧牲品。貿易戰未升級之前，阿爺曾經讓步

，放寬外資持股限制。最新消息傳出，寶馬真係決定增加合營持股，喺華晨寶馬嘅持股將會提高

到至少７５巴仙。換言之，華晨中國（０１１１４）嚟自合營嘅收入咪會大大減少囉！唔單止咁

，中金又喺呢個時候狠削目標價３６巴仙，話只值１２﹒５銀，雙重打擊下，華晨一度插低近兩

成至１１銀，就算收市都仲要唔見近１３巴仙報１１﹒９８銀，慘。同戴姆勒合生產平治汽車嘅

北汽（０１９５８）都一樣捱沽，逆市急跌逾６巴仙報６﹒７２銀。

藍戰吉利（００１７５）就置身事外，開開心心發盈喜，預計上半年盈利按年增長５０巴仙

，高盛就輕輕升目標至２７﹒３２銀，匯證仲豪爽繼續望３５銀，又盈喜又有大行唱好，吉利當

然跑贏同業，收升近３巴仙報２０﹒４銀。



＊內房佬走高碧桂園風騷，物管佬跟升雅生活精靈＊



部分內房佬表現唔錯，碧桂園（０２００７）同潤地（０１１０９）都跟住魚缸向上游約３

巴仙，帶旺埋成班物管佬亦齊齊開心跳起，氣氛喜氣洋洋。當中，中奧到家（０１５３８）試過

一口氣飛升逾１３巴仙至１﹒２８銀，不過成交就只得４百幾萬，收市得番近８巴仙落袋，報

１﹒２２；細細粒街坊浦江中國（０１４１７）都升得好勁，踢高近１０巴仙完場報２﹒２８銀

出名Ｄ嘅雅生活服務（０３３１９）同碧桂園服務（０６０９８）成交當然旺場好多喇，分

別錄得逾１億銀及３﹒５億銀成交，收漲近９巴仙及逾５巴仙，報１５﹒６６銀及１１﹒５４銀

。



＊瀚亞趕死線大力跳起先，八新丁上場恆偉最歡暢＊



中國瀚亞（０８３１２）之前就被ＧＥＭ委員會，決定要取消佢嘅上市地位，呢條魚毛噚日

收市之後，表示已經提交咗覆核決定申請喇，暫時應該唔需要喺聽日開始停牌住。雖然差唔多拖

到死線，不過缸友都一樣受落。今朝一度爆升近１﹒７倍，最終全日都跳起４６巴仙，報

０﹒１６８銀，但成交只得４６萬銀，睇嚟今次反彈只係「虛火」哦。

五龍電動車（００７２９）擬向神州租車（００６９９）等配股還債，今朝起雙雙停牌。由

五龍電動車持有超過５１巴仙股權嘅五龍動力（００３７８）就落鑊，最多衝前近４５巴仙，埋

單報０﹒１７３銀，縮返少少只係彈高１８巴仙。

今日有成８位新丁齊齊上場，當然就唔係位位都有能力突圍而出喇，比較叻仔就有天立教育

（０１７７３），首日埋單報３﹒１９銀，高過招親價２﹒６６銀近兩成。而恆偉集團

（０８２１９）仲厲害，收高過招親價９８巴仙！請請！



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