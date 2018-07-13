《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４９２４．８９ 升 ２２２．４４點╱０．９１％
標普５００ ２７９８．２９ 升 ２４．２７點╱０．８７％
納斯達克 ７８２３．９２ 升 １０７．３０點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７６５１．３３ 升 ５９．３７點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９２．９７ 升 ７５．８４點╱０．６１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０５．９０ 升 ５１．９７點╱０．７８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．６４，歐元兌美元１．１６６４
13/07/2018 08:02
《日出而作》道指反彈２２２股科技股受捧，美元兌日圓半年高位
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４９２４．８９ 升 ２２２．４４點╱０．９１％
標普５００ ２７９８．２９ 升 ２４．２７點╱０．８７％
納斯達克 ７８２３．９２ 升 １０７．３０點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７６５１．３３ 升 ５９．３７點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２４９２．９７ 升 ７５．８４點╱０．６１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４０５．９０ 升 ５１．９７點╱０．７８％
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