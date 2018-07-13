《異動股》小米（０１８１０）升幅現擴至近一成，成交額達３０億

《經濟通通訊社１３日專訊》小米集團（０１８１０）將於今日收市後納入富時中國５０指

數，吸引大批資金湧入，現價上升９﹒８１％，報２１﹒１５元，盤中高見２１﹒２５元破頂；

主動買盤６９％；成交約１﹒４９億股，涉資３０﹒４９億元，暫冠成交榜。

該股現價比招股價１７元高出２４﹒４１％。

現時，恆生指數報２８６３１，上升１５０點或上升０﹒５３％，主板成交４０６﹒７３億

元。上證綜合指數報２８３４，下跌３點或下跌０﹒１３％，成交８３０﹒１７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金蝶國際（００２６８） ９﹒２２０元 上升２﹒９０％

中軟國際（００３５４） ６﹒４００元 上升０﹒１６％

科通芯城（００４００） ３﹒１７０元 下跌０﹒３１％

浪潮國際（００５９６） ２﹒８６０元 上升４﹒７６％

民航信息（００６９６） ２３﹒２００元 上升１﹒７５％

騰訊控股（００７００） ３８２﹒０００元 上升０﹒５３％

閱文集團（００７７２） ７６﹒４００元 上升３﹒３８％



中國錢包（００８０２） ０﹒２７５元 下跌１﹒７９％

高陽科技（００８１８） １﹒０４０元 上升１﹒９６％

神州控股（００８６１） ４﹒３６０元 無升跌

擎天軟件（０１２９７） ２﹒９００元 下跌０﹒３４％

美圖公司（０１３５７） ６﹒５２０元 上升１﹒４０％

小米集團（０１８１０） ２１﹒１５０元 上升９﹒８１％

金山軟件（０３８８８） ２２﹒５５０元 上升３﹒９２％

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（ａｌ）

