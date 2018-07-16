《選股情報》小米（０１８１０）未被納入北水名單，小米及港交所（００３８８）股價，
會有點受壓，但只要恆指守２８５至２８６上，後市仍可望２９５。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
16/07/2018 09:09
《選股情報－石鏡泉》小米冇米？
《選股情報》小米（０１８１０）未被納入北水名單，小米及港交所（００３８８）股價，
會有點受壓，但只要恆指守２８５至２８６上，後市仍可望２９５。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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