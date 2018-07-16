《鍾之日記》小加上京救小米，中興股價再出發



《鍾之日記》７月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地重磅數據出爐，第二季ＧＤＰ增長如市場預期般為６﹒７％，２０１６年三季度以來最

低；上半年ＧＤＰ同比增６﹒８％。６月規模以上工業增加值同比增長６％，低於市場預期的

６﹒５％，為今年３月以來最低；社會消費品零售總額同比增９％，與預期一致。１－６月固定

資產投資同比增長６％，再次刷新歷史最低。

海通認為次季ＧＤＰ放緩是受累社融降，經濟下行壓力持續增大；國信中心料下半年ＧＤＰ

或回落至６﹒６％；而高盛即對６月經營數據，包括工業增加值增速放緩至僅６％感到意外。市

場認為，下半年要關注７月下旬召開的中央政治局會議對下半年經濟工作定基調，而穩健中性仍

是貨幣政策主基調，預計年內仍有１－２次定向降準（或降準置換）安排。



＊經濟確認放緩，Ａ場升不起＊



經濟放緩打擊，滬深股市受壓，滬綜指低開後曾短暫倒升，最高見過２８３７點，但其後很

快已轉跌，在各項數據公布後跌幅有所收窄，但午後跌勢再加大，大部分時間維持０﹒７％跌幅

，最終收跌０﹒６１％，報２８１４﹒０４點，深成指及創業板齊跌０﹒１％。人行今日大額放

水３０００億元人民幣，規模創近５個月以來最大，但兩市全日成交未有增加，僅３２５５億人

民幣，較上日（１３日）減少１１％。

港股跟隨外圍彈高而高開５５點報２８５８０點，升幅最多擴至１７３點高見２８６９９，

但由於內地第二季ＧＤＰ增長放緩，加上內房股顯著走弱，拖累港股倒跌最多１９８點，低報

２８３２７點。幸而，重磅股友邦（０１２９９）尾段跑出，加上濠賭股造好，港股尾市倒升

１４點或０﹒０５％，報２８５３９。主板成交７００﹒６２億元，為２０１７年７月７日以來

新低，較上周五（１３日）減少１７﹒０４％。



＊北水落閘禁買，李小加赴京救米＊



招股反應沒如市場熱烈的小米（０１８１０）上周一（９日）首日掛牌一度失守招股價後，

竟極速獲納入恆生綜合指數及富時中國５０指數，大批資金追逐下，刺激小米上周五（１３日）

收高招股價逾２６％。然而在上周末間，中證監突然對香港首隻同股不同權股份大「潑冷水」，

滬深交所更齊宣布拒絕小米納入港股通名單上，兩大交易所指已對部分內地券商及投資者進行了

調研諮詢，大多數投資者對這種新產品缺乏了解，需要熟悉後再做判斷。

北水落閘禁買，港交所（００３８８）則持相反意見，認為「這類公司應盡早納入互聯互通

」，行政總裁李小加更透露明（１７日）將飛往北京，商討相關政策時間表、制度安排等。於未

來方向，他認為正確的觀點會被大眾接受，強調相關事件不會影響「同股不同權公司」來港上市

，即使沒有「港股通」內地公司也會來香港上市，港交所會為他們融資雪中送炭。

落閘消息今早一度刺激小米急挫近一成至最低１９﹒４元，其後在大市反覆企穩後，小米的

跌幅亦緩緩收窄，最終全日收跌１﹒９％，報２１﹒０５元，２１元關口失而復得。



＊中興復產，Ｈ股創復牌以來新高＊



雖然預期上半年扭盈為虧，但仍無阻中興（００７６３）（深：００００６３）股價再出發

。Ｈ股今早高開逾５％，午後曾經見過最多１６﹒３元，創一個月高，收市爆升１６％，報

至收市，報１５﹒５１元人民幣，成交３２億元人民幣。

中興通訊公布，美國商務部工業與安全局（ＢＩＳ）已於美國時間上周五（１３日）終止今

年４月中旬的拒絕令，並將公司從《禁止出口人員清單》中移除。中興其後在官方微博發文，指

「滿懷信心再出發」，並上載「出發」、「何懼」、「重燃」及「感恩」字眼的圖片。

另外，公司又向合作夥伴、供應商等發信函，指將調集所有資源，全力追趕進度，全面恢復

之前在拒絕令期間暫停或未能被實施的合作活動，並按項目優先級，制定詳細計劃推進落實。

中興同時公告，預期截至今年六月底止的上半年扭盈為虧，錄得巨額虧損７０億元至９０億

元人民幣，主要受早前經營活動無法進行而導致的經營損失及撥備，以及被美國處以１０億美元

罰款等。

野村認為，雖然美國已解除對中興通訊的銷售禁令，但預料公司復元需時，維持Ｈ股「中性

」評級，以及目標價１６元。



＊外界質疑比亞迪１１億廣告費走數，股價挫近６％＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）鬧出廣告羅生門，事源今年４月比亞迪與英超

球隊阿仙奴達成合作，但卻在數日前發表聲明，稱與營銷公司聯絡的李娟並非比亞迪員工，該人

涉嫌私刻公章及冒認比亞迪代表，已報案處理，拒付相關營銷費用。聲明否認了與部分營銷活動

供應公司３年來的合作，惹來合作方憤怒。今日多家供應商發起媒體發布會，公布多個疑似是李

娟和比亞迪員工的來往郵件，李娟在信中稱比亞迪員工為「領導」，而該「領導」亦要求李娟把

和阿仙奴簽約的文件傳送給自己，力陳比亞迪早已得悉與阿仙奴簽約事宜，李娟亦屬比亞迪員工

。

供應方聯合表示，目前比亞迪涉及拖欠供應方款項約１１億人民幣，包括墊資費用和活動費

用。消息影響投資者對比亞迪態度，擔心比亞迪是否財政有困難才刻意「走數」，Ｈ股股價大跌

５﹒７％，報４５﹒３元，盤中低見４５元，創去年５月以來新低。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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