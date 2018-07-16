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16/07/2018 10:00

【聚焦數據】內地第二季ＧＤＰ放緩至６﹒７％，上半年６﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增長放緩
至６﹒７％，符合市場預期，上半年ＧＤＰ增長６﹒８％。
　　初步核算，上半年國內生產總值４１８９６１億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同
比增長６﹒８％。分季度看，一季度同比增長６﹒８％，二季度增長６﹒７％，連續１２個季度
保持在６﹒７％－６﹒９％的區間。
　　分產業看，第一產業增加值２２０８７億元，同比增長３﹒２％；第二產業增加值１６９２
９９億元，增長６﹒１％；第三產業增加值２２７５７６億元，增長７﹒６％。

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