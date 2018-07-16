【聚焦數據】內地第二季ＧＤＰ放緩至６﹒７％，上半年６﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增長放緩

至６﹒７％，符合市場預期，上半年ＧＤＰ增長６﹒８％。

初步核算，上半年國內生產總值４１８９６１億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同

比增長６﹒８％。分季度看，一季度同比增長６﹒８％，二季度增長６﹒７％，連續１２個季度

保持在６﹒７％－６﹒９％的區間。

分產業看，第一產業增加值２２０８７億元，同比增長３﹒２％；第二產業增加值１６９２

９９億元，增長６﹒１％；第三產業增加值２２７５７６億元，增長７﹒６％。

