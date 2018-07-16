《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增長放緩
至６﹒７％，符合市場預期，上半年ＧＤＰ增長６﹒８％。
初步核算，上半年國內生產總值４１８９６１億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同
比增長６﹒８％。分季度看，一季度同比增長６﹒８％，二季度增長６﹒７％，連續１２個季度
保持在６﹒７％－６﹒９％的區間。
分產業看，第一產業增加值２２０８７億元，同比增長３﹒２％；第二產業增加值１６９２
９９億元，增長６﹒１％；第三產業增加值２２７５７６億元，增長７﹒６％。
16/07/2018 10:00
【聚焦數據】內地第二季ＧＤＰ放緩至６﹒７％，上半年６﹒８％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，第二季ＧＤＰ增長放緩
至６﹒７％，符合市場預期，上半年ＧＤＰ增長６﹒８％。
初步核算，上半年國內生產總值４１８９６１億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同
比增長６﹒８％。分季度看，一季度同比增長６﹒８％，二季度增長６﹒７％，連續１２個季度
保持在６﹒７％－６﹒９％的區間。
分產業看，第一產業增加值２２０８７億元，同比增長３﹒２％；第二產業增加值１６９２
９９億元，增長６﹒１％；第三產業增加值２２７５７６億元，增長７﹒６％。
|興證快訊16/07/2018
首隻同股不同權，小米踏康莊大道？
|國際動態16/07/2018
【美俄峰會】特朗普獨晤普京成焦點
|生財有道13/07/2018
【居屋劈價】消息指減幅平均26%最平118萬起 2年內只可原價賣予白居二
|生財有道13/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－敏華】出口股投資首選 擴張海外產能緩和貿戰風險
|生財有道13/07/2018
【港樓演義之價比天高】黃遠輝：樓價難頂 青年轉住大單位機會微
|FOCUS13/07/2018
【FOCUS】侵侵訪英再點火 轟珊珊脫歐方案「行差踏錯」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰