《融天納地－溫天納》貿易戰和小米（０１８１０）

《融天納地》貿易戰和小米（０１８１０）是近日比較多投資者議論的市場焦點，站在第一

點出發，美國是否加徵２０００億美元中國進口貨物的關稅，主要視乎以下三大衡量依據：



１、不能影響到美國居民的日常生活消費

２、擁有除中國以外的進口替代市場

３、達到壓制中國製造業升級的目的



作為具備競爭力的內地科技企業的小米，內銷及新興市場為主要發展地，理論上貿易戰並不

直接影響小米的業務，但其上市後的表現一直是市場關注的目標。上海及深圳交易所在周末

（１４日）發表通告表示，暫不將屬於外國公司、合訂證券、「同股不同權」公司三類股份納入

「港股通」股票範圍。這代表香港首家「同股不同權」上市企業小米無法在短時間內被納入港股

通可買賣股份名單。小米不獲納入「港股通」後，內地投資者要一段時間才有機會參與投資，故

此對股價有一定的壓力。



那麼，上海與深圳交易所是持有甚麼理由暫剔除「同股不同權」？早前，內地交易所就上述

三類性股份向部分內地券商和投資者進行調研諮詢，不少投資者表示不瞭解這類型的新證券品種

。此外，兩地交易所亦曾進行過討論，彼此均同意外國公司及合訂證券這兩類性證券暫不納入兩

地股市互聯互通機制，到目前為止一直沒有討論過同股不同權股份能否進入互聯互通的標的。



無可否仍，「滬港通」及「深港通」都是國家資本市場對外開放戰略的重要部分，作為互聯

互通的主要試點，一切將一步步發展。筆者估計，在未來不同股不同權的香港上市企業始終將會

排上互聯互通的議程。至於目前內地證券市場處於敏感時刻，一動不如一靜，目前不納入小米，

其實背後存在甚麼原因，大家也不需要想太多。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

