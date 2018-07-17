【企業盈喜】長城汽車料中期純利按年增加５２％至３６﹒８億元

《經濟通通訊社１７日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）發盈喜，預期

截至６月底止的中期業績中，純利約為３６﹒８億元（人民幣．下同），按年增５２﹒０７％。

初步測算中期營業總收入約為４８６﹒７８億元，按年增加１７﹒９９％；淨利潤則約為

３７億元，按年增加５２﹒３５％。扣除非經常性損益純利約為３５﹒６２億元，按年增加

７０﹒２２％。

該公司指，業績預增的主要原因為公司優化產品結構及ＷＥＹ品牌產品銷售佔比提升，致使

整體產品盈利能力提升。（ｋｙ）

