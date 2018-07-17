《全球視野－胡一帆》中國經濟增長放緩

《全球視野》中國宏觀經濟增長放緩，第二季經濟走軟。更多不利因素可能在２０１８年下

半年浮上枱面。美國和中國於７月６日祭出第一輪關稅措施後，兩國貿易緊張局勢再度升溫。



＊下半年浮現更多不利因素＊



宏觀數據呈現經濟放緩的跡象，符合我們早前對於增長動能在第一季見頂的預期。對今年實

際ＧＤＰ按年增速的基本預測為６﹒６％，低於２０１７年的６﹒９％，且存在下調風險。我們

認為下半年將面臨更多逆風。



＊去槓桿與強監管政策微調＊



在中美貿易摩擦升溫之際，隨著去槓桿和強監管持續推進，政策制定者一直密切關注信貸市

場波動性與銀行壓力，以及其潛在的連帶影響。儘管市場不應低估中國去槓桿和強監管的決心，

但執行步伐和節奏可能有所放緩。這從資管新規的適度放寬便可見一斑，貨幣政策也轉向更為中

性的論調，流動性管理目標從「合理穩定」轉向「合理充裕」。央行已下調存款準備金率５０

個基點，預計下半年還會再降準１５０－２５０個基點。由於流動性保持合理充裕且信用違約事

件導致避險情緒升溫，我們將１０年期中國國債在６及１２個月內的收益率預測值分別下調至３

﹒５％和３﹒６％，此前分別為３﹒８％和３﹒９％。如果經濟顯著惡化，我們預計政府將出台

更多財政支持政策來緩衝基礎設施投資的下降。



＊中美貿易緊張局勢重燃＊



根據３０１條款，美國於６月１５日公布了對中國徵收２５％關稅的進口商品清單。第一輪

針對３４０億美元中國商品的關稅於７月６日生效，主要涉及一般機械和電子設備等。額外

１６０億美元關稅清單很可能於８月初公布。中國對美國農產品和汽車予以同等規模的反擊，並

準備好第二份涵蓋化工、醫療設備和能源產品的清單。美國隨後提議對價值２０００億美元的中

國商品徵收１０％的關稅，並將在８月進行公眾諮詢。儘管關稅有可能在９月實施，但我們認為

不會這麼快落實。我們預計美國針對５００億美元中國商品的徵稅措施將令中國ＧＤＰ增速降低

０﹒１個百分點，對中美供應鏈相關度較高的公司以及出口商可能有較大影響。我們依然認為中

美關係已進入「新常態」，緊張局勢將持續多年，期間將保持「打打停停、邊打邊談」的模式。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

