《匯市縱橫－蕭啟洪》特朗普的掣肘？

《匯市縱橫》在聊正事之前，先讓我們恭喜法國捧起大力神杯，今後法國隊的隊服上將會增

加一顆代表榮譽的金星而成為雙星法國；同時也讓我們祝賀克羅地亞隊獲得亞軍，他們頑強的表

現完全可以稱得上雖敗猶榮，這樣一個人口僅僅４００萬的國家能取得如此佳績實在是難能可貴

。



讓我們言歸正傳，上周貿易戰又有了新的進展，特朗普對於中國的反制措施十分惱怒，宣布

將再追加２０００億美元貨物的關稅。然而，還沒等中國給予回應，美國國會卻先坐不住了，

１２日，參議院以８８：１１的壓倒性票數通過一項非約束性決議，要求特朗普以維護國家安全

為由採取關稅行動時，應得到國會批准。這個決議可以說非常的有趣，一方面你可以將之看成是

對特朗普的一種牽制，在共和黨佔多數的參議院中如此大比數的贊成，意味著過半數的共和黨議

員都認為應該對特朗普「做點甚麼」，更不用說民主黨方面了。確實，不管是以「國家安全」這

樣似是而非的理由對歐盟、加拿大等一眾盟友徵稅讓美國陷入被孤立的危險；還是對中國的關稅

導致本國廠商的生產成本上漲；以及各位議員家鄉的產品成為首要報復對象，多種因素疊加使得

國會不得不做出一些反應。



不過另一方面，該決議又不具有約束性，國會似乎是在表達一種態度，而不完全是要制止特

朗普的貿易戰行為。我們可以說高票通過表明國會對總統的不滿，但也可以說如果不是不具有約

束力，恐怕也得不到如此多共和黨議員的贊成。這個議案本身其實就是美國國會，乃至整個美國

對特朗普的一種矛盾心態，即希望他要為美國爭取利益，又不想他做得太過火。國會這樣的一個

矛盾態度，對向來我行我素的特朗普的牽制作用恐怕將會十分有限，只要特朗普不真的惹惱國會

，他就會繼續下去，貿易戰短時間內看來是不會平息了。



＊本周策略＊



美元：上周建議候低於６﹒６３５０買入美元兌離岸人民幣已於６﹒７２００平倉，獲利

８５０點子。

歐元：本周建議候高於１﹒１８２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１６２０，止蝕

１﹒２０００。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

