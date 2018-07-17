《股壇解碼－戴名》特朗普胸有成竹；浩沙（２２００）出水不能游

《股壇解碼》外界傳聞美國總統特朗普票倉州郡（大部分以農業為主）在中期選舉將離共和

黨而去，加上參議院剛大比數通過決議呼籲特朗普加徵關稅時要得到國會批准，市場一時間對共

和黨的中期選情表示擔心，同時也為特朗普在餘下任期內的施政是否暢順。英國媒體剛過去周末

報道特朗普有意參選尋求連任，並且認為民主黨無人能挑戰他的地位，選擇在這時候表態是給外

界一個明確信息，特朗普個人和共和黨都對中期大選信心十足，而且共和黨的內部矛盾已經被完

全掃除。因為中期選舉的結果差強人意的話，不單止任內施政舉步維艱，要再出選爭取連任更加

是痴人說夢話。普遍認為，特朗普說話不用腦，十多年前他接受訪問時就說過要當美國總統，要

保護美國貿易，當年不知多少人視他為瘋子，今天已經先後兌現。美國經濟在這兩年未見回落，

特朗普的連任對市場來說不一定是壞事。



＊左右逢源＊



朝鮮剛和中國靠近拉關係又轉身向美國送秋波，牆頭草本色表露無遺，沿用的是之前兩代領

導人的策略，簡單點說就是窮的拼死無大害，有錢的就貪生怕死。朝鮮過去幾十年利用其他先進

國家這種心態拿盡好處，朝鮮一直是外面受壓就找中國撐腰，中國多多少少的給予朝鮮支援以換

取東北亞的平衡。可惜今次碰到的是利字當頭的特朗普，不單止對朝鮮正面施壓，還借貿易戰的

矛頭向中國示警，完全的把朝鮮處於孤立無援的地步，相信朝鮮最終的結果將會變成另一個日本

。



＊逼在眉睫＊



上周五（１３日）中國海關宣布上半年中國對美國出口約２１７８億美元，增幅微超

１３％，從美國進口約８４０億美元，增幅略低於１２％，接近１４００億美元的差額確實會讓

特朗普食不下嚥，同時亦印證了中美貿易戰誰手裡的籌碼多一點，中國在貿易談判上處處落於下

風也是這原因。再細分一下雙方關注的清單，中國進口主要為農產品，美國進口電子科技產品為

主，由於單價不一樣，中國進口的量有多大可想而知，隨著下半年國內對農產品的需求進入高峰

期，季節性原因亦令全球農產品供應在下半年進入緊張期，美國選擇在此時開展貿易戰正是瞄準

中國的底氣不足。加上美國是農產品輸出大國，中國能否在下半年得到充足的農產品供應實在是

不容樂觀，農產品的成本上升將令國內被動地出現通貨膨脹，投資者留意商品市場在Ｑ４很有可

能會有一波可觀的升浪。



＊短線受壓＊



上周五（１３日）恆指險守２８５００點，前星期提到的２８４００點認購期權（建倉位在

２８０００點下）又一擊即中，可惜當天大戶見好即收，２８４００點認購期權平倉加上反手建

倉２８４００點認沽期權，暗示恆指短期走勢將受壓，阻力位在２８４００點附近，唯一可喜的

是３００００點和３０６００點的期權沒有出現平倉現象，證明反彈未完，相信本周將在

２７６００點至２８４００點之間橫行，下周向上突破阻力位的可能性最大。小米

（０１８１０）自高位２１﹒８元回落，貼近招股價範圍（１７元至２２元）上限，亦讓之前國

內最後一輪融資的參與者可以鬆綁，是巧合還是意外，投資者自己推敲。



＊股票簡評：浩沙國際不宜沾手＊



浩沙國際（０２２００）主要業務從事設計及生產運動服飾產品，包括水運動、健身瑜伽、

運動內衣和配件。國內主要以浩沙和水立方兩個品牌經營業務，當年的浩沙也被譽為中國的

Ｓｐｅｅｄｏ。浩沙國際６月２９日受造空機構狙擊，股價插水式大跌超過８成後隨即停牌。集

團最近好消息不斷，先前在５月８日和阿里體育展開全面深度戰略合作，另外６月初再公布擬向

控股股東收購中國健身俱樂部，直接打通供需關係，雖然廣告效益遠比經濟效益為高，但始終給

予市場頗為正面的感覺。可惜本月初（５日）一則延遲派付２０１７年末期息的公告更讓人感到

不知所措，而緊接而來的沽空報告也讓市場相信並非無的放矢。沽空報告更公開了工商總局的備

案文件，信用報告和中國法院判決書等材料，內容離不開指證集團財務做假和利潤虛增，採用的

手法和樂視的如出一轍，不外乎就是關連公司交易，比同業較好的出貨額，雖然不能說這樣就是

造假，但實在是有不透明和讓投資者擔心的地方，加上之前眾多大行異口同聲地唱淡國內的體育

股，加上浩沙國際的產品又以功能性的為主，在疑雲未散和大行對行業看淡的情況下，投資者不

宜沾手。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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