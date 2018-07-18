《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１１９．８９ 升 ５５．５３點╱０．２２％
標普５００ ２８０９．５５ 升 １１．１２點╱０．４０％
納斯達克 ７８５５．１２ 升 ４９．４０點╱０．６３％
倫敦富時１００ ７６２６．３３ 升 ２５．８８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２６６１．５４ 升 １００．５２點╱０．８０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２２．５４ 升 １３．１１點╱０．２４％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．７８，歐元兌美元１．１６９３
18/07/2018 08:02
《日出而作》道指四連漲納指破頂，聯局保持漸進加息美匯升金價跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１１９．８９ 升 ５５．５３點╱０．２２％
標普５００ ２８０９．５５ 升 １１．１２點╱０．４０％
納斯達克 ７８５５．１２ 升 ４９．４０點╱０．６３％
倫敦富時１００ ７６２６．３３ 升 ２５．８８點╱０．３４％
法蘭克福ＤＡＸ １２６６１．５４ 升 １００．５２點╱０．８０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４２２．５４ 升 １３．１１點╱０．２４％
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