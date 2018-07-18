《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普指自己在赫爾辛基聯合記者會上出現口誤，當
時他沒有就俄羅斯破壞美國大選的行為向普京提出批評，並且質疑美國的情報機構，更稱「不知
道俄羅斯有何理由要試圖干預美國大選」。
但特朗普在聯合記者會召開超過２４小時之後，在白宮對記者表示當時時自己口誤，稱接受
美國情報機構對俄國干預大選的結論，同時堅稱他的競選團隊從未與俄羅斯合謀。（ｍｎ）
18/07/2018 08:39
《國際要聞》特朗普突然改口稱俄羅斯干預美國大選
《經濟通通訊社１８日專訊》美國總統特朗普指自己在赫爾辛基聯合記者會上出現口誤，當
時他沒有就俄羅斯破壞美國大選的行為向普京提出批評，並且質疑美國的情報機構，更稱「不知
道俄羅斯有何理由要試圖干預美國大選」。
但特朗普在聯合記者會召開超過２４小時之後，在白宮對記者表示當時時自己口誤，稱接受
美國情報機構對俄國干預大選的結論，同時堅稱他的競選團隊從未與俄羅斯合謀。（ｍｎ）
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