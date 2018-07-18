《異動股》小米升逾４％，港滬深就同股不同權公司納港股通達共識

《經濟通通訊社１８日專訊》小米集團（０１８１０）仍有望納入港股通股份，現價升

４﹒３１％，報２１﹒８元；成交約１１７９萬股，涉資２﹒５５億元。

港交所全資附屬聯交所昨天（１７日）與滬深交易所就港股通合資格證券的調整安排進行了

卓有成效的會談，並達成三方面共識，包括三所已商定成立聯合工作組，將儘快研究同股不同權

公司納入港股通標的的新補充機制具體方案和細則。

會議認為，內地投資者對不同投票權架構（ＷＶＲ）公司還缺乏瞭解，ＷＶＲ公司納入港股

通合資格證券需要充分考慮兩地市場的發展水準和監管實踐。因此，三所將在滬深港通合資格證

券現有納入制度基礎上加入一個穩定交易期機制。

同時，三所同意在互聯互通的進一步優化和完善是雙方共同認可和努力的大方向，會繼續健

康穩定地發展。

另外，小米公布，超額配股權已由聯席代表於昨日（１７日）悉數行使，涉及股份約３﹒２

６億股，相當於行使前全球發售初步可供認購股份約１５％。每股價格為１７元，相等於招股價

。

現時，恆生指數報２８２９４，升１１３點或升０﹒４０％，主板成交３２﹒７２億元。國

企指數報１０６１９，升０﹒２６％或升２７點。

上證綜合指數報２８０４，升５點或升０﹒２１％。（ｋｔ）

