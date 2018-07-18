《小傳日記》小米北水夢有轉機，魚缸悶市繼續低飛！



《小傳日記》華爾街魚缸噚日（１７日）本身就走勢平平，好在有聯儲局主席鮑威爾嘅講話

，為花旗國嘅經濟打咗支強心針，刺激道指收高５５點至２５１１９點，連升第四日。香江魚缸

今朝（１８日）就跟住外圍一齊衝前，高開１７０點。喺ＱＱ（００７００）造好，同埋小米

（０１８１０）顯著反彈之下，早段曾經升２０４點高見２８３８６，可惜已經係全日最高位喇

。之後，大隻佬升幅愈縮愈少，「三桶油」又繼續受壓，離岸人仔跌穿６﹒７４銀創近一年低，

中資金融佬嚇到腳仔軟，拖累魚缸最多倒跌１３６點，低見２８０４５點逼近兩萬八關口。最終

全日碌低６４點，報２８１１７點。

缸友們今日都繼續專注炒股炒板塊而唔炒市，主板成交都一樣咁少，全日只係得逾７６２億

銀。望住魚缸近排個氣氛，真係唔怪得之有幾隻準備新上場嘅魚毛，公開發售都認講不足喇，慘

慘。

國指就好少少，只係跣底１３點，報１０５７８點。



＊人生有希望小米唔徬徨，或納港股通好醫生輕鬆＊



小米先前因為暫不獲納入港股通而腳軟，好彩生發發與滬深交易所之後已經有咗共識，小米

都仍然有獲納入嘅希望，刺激佢今日跳起逾３巴仙，報２１﹒５５銀，仲見過２２﹒２銀破頂添

，勁啊！

恆指季檢將會喺下個月１０號公布，券商華泰金融就做咗個預測，話平安好醫生

（０１８３３）同埋碧桂園服務（０６０９８）都有望納入港股通喎，佢哋就當然ｈａｐｐｙ到

震喇。平安好醫生就一下子衝前逾７巴仙，埋單報４９﹒８銀，仲「唔小心」突破埋廿天線

（４８﹒３５２銀），氣氛真係好強勁。碧桂園服務都唔弱，跳起逾４巴仙，報１３﹒６６銀，

仲曾經高見１４銀破頂添！



＊ＱＱ收晒水十天線夢碎，舜宇想反擊可惜唔夠力＊



ＱＱ今朝一開波就衝前，最高見過３８３銀，距離條十天線（３８３﹒０６銀）真係只差一

點點，但未能夠延續強勢，好快就縮晒水，埋單只係踢高唔夠１巴仙，報３７８銀。

舜宇（０２３８２）噚日就畀沽空機構ＧＭＴ狙擊，嚇到佢上日碌低咗大拿拿７巴仙。呢位

手機佬梗係唔會唔出聲喇，當晚就馬上出公告澄清，話指控不屬實！今朝一開波，即刻反彈咗半

成，可惜唔夠力撐到最後，最終只係升近１巴仙收１４３﹒１銀。街坊瑞聲（０２０１８）都唔

好得去邊，遭野村同大和唱淡，埋單要跌逾４巴仙，報１０３﹒３銀，係是日包尾嘅藍戰士。

興今朝最多曾經跳起近４巴仙，不過畀華泰證券出報告話，短期內仍需要關注市場風險，同埋公

司嘅改善狀況及業務恢復情況，缸友聽到都掟貨走人，最終要碌低逾６巴仙收１５﹒４６銀。中

移動軟半個巴仙收６７﹒９５銀。



＊大摩勁睇好潤電升得高，長汽發盈喜廣汽跟住飛＊



今日大摩睇好華潤電力（００８３６），升佢「他屐」近１４巴仙，由１５﹒４９銀去到

１７﹒６２蚊，評級由「持有」調高至「增持」。咁錫住潤電，難怪埋單彈高逾３巴仙，報

１４﹒８４銀走人。再加上阿爺要求推進電力等央行重組，一班鄰居即刻開Ｐａｒｔｙ慶祝，華

能國際（００９０２）飛起超過１巴仙，報５﹒６７銀；華電國際（０１０７１）直頭跳起近４

巴仙收３﹒５３銀。

砵砵車又再出動，長汽（０２３３３）噚日收工後有好消息公布。佢話預期今年中期業績純

利會增長超過５２巴仙。大摩同瑞信則分別維持目標價１２銀受８﹒２銀，刺激長汽收５﹒４９

銀，升近５巴仙，係最佳國指成分股，終於升破返１０天線（５﹒３８２銀）！街坊廣汽

（０２２３８）都跟住佢升，揚近１巴仙，報７﹒３９銀。大家都係賣車，可惜吉利

（００１７５）就碌低近半個巴仙收報２０銀。



＊中燃氣跌低新奧卻發威，恆芯就閃人跌到好頭痕＊



有人歡喜有人愁，果邊人哋升得咁開心，呢邊燃氣佬就受壓，無陰公。中國燃氣

（００３８４）瞓低近３巴仙，報３４﹒１銀。華潤燃氣（０１１９３）本來都跌逾２巴仙，但

尾市差唔多收復番失地，最後只係輕輕跣低收３５﹒５５銀；另一邊廂，新奧能源

（０２６８８）就跑贏晒所有街坊，逆市衝高近２巴仙收８４﹒７銀，仲喺８５﹒２銀山頂位插

遺添。而香江呢邊嘅煤氣（００００３）都成為資金避難所，一樣逆市破頂見１５﹒７６銀，收

升近２巴仙報１５﹒７４銀。

小魚毛果邊，恆芯中國（０８０４６）因為業務少過極低營運水平，搞到自從２０１３以來

一直錄到蝕本，所以遭聯交所決定取消上市地位，嚇到就急挫近１７巴仙收得１仙。請請！



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