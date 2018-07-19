《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１９９．２９ 升 ７９．４０點╱０．３２％
標普５００ ２８１５．６２ 升 ６．０７點╱０．２２％
納斯達克 ７８５４．４４ 跌 ０．６７點╱０．０１％
倫敦富時１００ ７６７６．２８ 升 ４９．９５點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２７６５．９４ 升 １０４．４０點╱０．８２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４７．４４ 升 ２４．９０點╱０．４６％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．８２，歐元兌美元１．１６５６
19/07/2018 08:02
《日出而作》道指漲７９點五連升，油價續漲１％，ＩＢＭ績佳
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５１９９．２９ 升 ７９．４０點╱０．３２％
標普５００ ２８１５．６２ 升 ６．０７點╱０．２２％
納斯達克 ７８５４．４４ 跌 ０．６７點╱０．０１％
倫敦富時１００ ７６７６．２８ 升 ４９．９５點╱０．６５％
法蘭克福ＤＡＸ １２７６５．９４ 升 １０４．４０點╱０．８２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４４７．４４ 升 ２４．９０點╱０．４６％
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