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19/07/2018 08:02

《日出而作》道指漲７９點五連升，油價續漲１％，ＩＢＭ績佳

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２５１９９．２９　升　　７９．４０點╱０．３２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２８１５．６２　升　　　６．０７點╱０．２２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７８５４．４４　跌　　　０．６７點╱０．０１％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７６７６．２８　升　　４９．９５點╱０．６５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１２７６５．９４　升　１０４．４０點╱０．８２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５４４７．４４　升　　２４．９０點╱０．４６％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１２．８２，歐元兌美元１．１６５６

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