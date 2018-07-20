《盤後部署》傳人行出手人幣收復失地，港股成交配合有望回穩



《經濟通通訊社２０日專訊》美股三大指數周四（１９日）下跌，道指收挫１３４點或

０﹒５％，至２５０６４點，終止五連升。港股今早高開４３點報２８０５４，其後升幅曾擴大

至８２點報２８０９２，但由於內房股走低，加上手機相關股顯著下跌，大市最多曾挫２６５點

，低見２７７４５，創去年１０月初以來新低。午後，內地傳出資管新規執行通知即將出台，帶

動中資金融股及Ａ股回升，人幣亦收復６﹒８關口，港股重拾升勢並愈升愈有，最多升２８３點

高見２８２９４。最終全日升２１３點或０﹒７６％，報２８２２４點。主板成交

１００３﹒３７億元增加２９﹒６％。

國指升１５９點或１﹒５２％，報１０６８２點。滬指漲５６點或２﹒０５％，報２８２９

點。



＊資管新規監管或放寬＊



內地媒體報道，資管新規執行通知即將出台，即時刺激中資金融股。據報執行通知內容包括

公募可投非標，符合條件的類貨基產品可採用攤餘成本法，整改不設硬性指標。報道又指，銀保

監會正在制定的銀行理財細則這兩天有望落地，最快或於今日出台；同時人行近期會下發執行通

知，對指導意見中的部分在執行過程中的問題明確說明。大體上內地或會放寬金融監管，具體幫

助有待評估，然而有利改善整體投資氣氛。



＊人幣回穩利港股後市＊



另外，市傳人行出手干預，在岸及離岸人民幣隨股市反彈，在岸人民幣午後重回６﹒７７水

平，離岸價亦收復６﹒８關口。人幣與Ａ股及港股的關係密不可分，港股近日表現疲弱，主要亦

因為人幣貶值太多，影響相關以人幣計價的企業，市場氣氛亦因此受拖累。

若人幣能夠回穩，相信將有助港股後市的走勢。雖然港股午後急彈，成交亦顯著增加，但今

早港股曾低見２７７４５點，料兩萬八水平仍未能成為支持，２７５００為防守力較強的支持。



＊要留意美俄政局發展＊



除了中國內地消息外，投資者仍需要關注外圍政局發展。美國白宮表示，總統特朗普計劃今

年秋天邀請俄羅斯總統普京訪問華盛頓。在４日前舉行的兩國領導人峰會上，特朗普未能就俄方

干預２０１６年美國大選一事而公開質詢普京，在美國國內引起軒然大波。

白宮發言人桑德斯稱，特朗普已指示國家安全顧問博頓發出邀請，受邀訪美肯定會被普京視

為外交上的一大勝利，他上次訪美是在２００７年７月。目前美國國會及政府高級官員尚不知道

。美俄政局變化發展，將影響全球金融市場穩定。（ａｌ）

