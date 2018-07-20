  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/07/2018 16:45

《盤後部署》傳人行出手人幣收復失地，港股成交配合有望回穩

　
　　《經濟通通訊社２０日專訊》美股三大指數周四（１９日）下跌，道指收挫１３４點或
０﹒５％，至２５０６４點，終止五連升。港股今早高開４３點報２８０５４，其後升幅曾擴大
至８２點報２８０９２，但由於內房股走低，加上手機相關股顯著下跌，大市最多曾挫２６５點
，低見２７７４５，創去年１０月初以來新低。午後，內地傳出資管新規執行通知即將出台，帶
動中資金融股及Ａ股回升，人幣亦收復６﹒８關口，港股重拾升勢並愈升愈有，最多升２８３點
高見２８２９４。最終全日升２１３點或０﹒７６％，報２８２２４點。主板成交
１００３﹒３７億元增加２９﹒６％。
　　國指升１５９點或１﹒５２％，報１０６８２點。滬指漲５６點或２﹒０５％，報２８２９
點。

＊資管新規監管或放寬＊

　　內地媒體報道，資管新規執行通知即將出台，即時刺激中資金融股。據報執行通知內容包括
公募可投非標，符合條件的類貨基產品可採用攤餘成本法，整改不設硬性指標。報道又指，銀保
監會正在制定的銀行理財細則這兩天有望落地，最快或於今日出台；同時人行近期會下發執行通
知，對指導意見中的部分在執行過程中的問題明確說明。大體上內地或會放寬金融監管，具體幫
助有待評估，然而有利改善整體投資氣氛。

＊人幣回穩利港股後市＊

　　另外，市傳人行出手干預，在岸及離岸人民幣隨股市反彈，在岸人民幣午後重回６﹒７７水
平，離岸價亦收復６﹒８關口。人幣與Ａ股及港股的關係密不可分，港股近日表現疲弱，主要亦
因為人幣貶值太多，影響相關以人幣計價的企業，市場氣氛亦因此受拖累。
　　若人幣能夠回穩，相信將有助港股後市的走勢。雖然港股午後急彈，成交亦顯著增加，但今
早港股曾低見２７７４５點，料兩萬八水平仍未能成為支持，２７５００為防守力較強的支持。

＊要留意美俄政局發展＊

　　除了中國內地消息外，投資者仍需要關注外圍政局發展。美國白宮表示，總統特朗普計劃今
年秋天邀請俄羅斯總統普京訪問華盛頓。在４日前舉行的兩國領導人峰會上，特朗普未能就俄方
干預２０１６年美國大選一事而公開質詢普京，在美國國內引起軒然大波。
　　白宮發言人桑德斯稱，特朗普已指示國家安全顧問博頓發出邀請，受邀訪美肯定會被普京視
為外交上的一大勝利，他上次訪美是在２００７年７月。目前美國國會及政府高級官員尚不知道
。美俄政局變化發展，將影響全球金融市場穩定。（ａｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道20/07/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－國泰】燃油對沖虧損盼消退 博大行重估價值
FOCUS20/07/2018
【FOCUS】貨幣、投資戰暗啟？人幣如石下墜VS投資審查收緊
國際動態20/07/2018
滴滴出行夥軟庫 進軍日租車市場
FOCUS19/07/2018
【FOCUS】失守、違約、放水三部曲 中國「錢不值錢」？
中國故事19/07/2018
【連環爆雷】內地P2P平台現爆雷潮 14天131家平台倒閉
生財有道19/07/2018
【公共年金】長命一百歲，攞足240萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》（親筆簽名版）

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN