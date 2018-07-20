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20/07/2018 08:26

《外地經濟》特朗普批評聯儲局，稱加息或令美國處於不利位置

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普表示，不滿美國聯儲局加息的決定，憂慮加息
會對美國經濟及競爭力產生影響。
　　他補充，憂慮加息令美國處於不利位置，因日本央行及歐洲央行保持貨幣政策寬鬆。
　　這不是特朗普第一次違背美國總統不評論聯儲局政策及美元匯率的長期作法。特朗普稱，「
現在我所說的是我作為一般市民會說的話，即使有人會說作為總統不能作出這樣的評論，但我不
會管那麼多，因為我的看法沒有改變。」
　　其後白宮在聲明中表示，特朗普尊重聯儲局的獨立性，不會干預聯儲局的政策決定。
（ｍｎ）

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