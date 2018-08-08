《選股情報－石鏡泉》２９１？

《選股情報》西線（特朗普）無戰事，美對華１６０億美元貨的加徵２５％關稅要到８月

２３日才生效，吊頸都要抖氣，２７７不失，恆指或可彈至２９１的阻力區，再定後向。

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

