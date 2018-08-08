  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/08/2018 09:10

《選股情報－石鏡泉》２９１？

　　《選股情報》西線（特朗普）無戰事，美對華１６０億美元貨的加徵２５％關稅要到８月
２３日才生效，吊頸都要抖氣，２７７不失，恆指或可彈至２９１的阻力區，再定後向。
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
剖析天下08/08/2018
美股派對近尾聲？
剖析天下08/08/2018
中美貿易戰或再升級，料人民幣不放任貶值
國際動態08/08/2018
軟庫手機擬籌2340億 挑戰IPO紀錄
生財有道07/08/2018
【港鐵大地震】港鐵工程總監及多名總經理離職 總裁梁國權提早退休
生財有道07/08/2018
【港鐵大地震】陳帆：紅磡站圖則嚴重偏差 要求解除港鐵人員職務
生財有道07/08/2018
【Ａ場發力】滬綜指收升2.7%逾兩年最大升幅 基建股狂飆
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN