《權證紅盤－朱紅》恒指重上２８０００點，北水續買中資金融股

《權證紅盤》上周恆指下跌超過１１００點後，恆指在２７５７８點喘定，昨日（７日）立

秋港股終於出現一個像樣的反彈，恆指升４２９點，重上２８０００點關口。金融股、內房股、

醫藥股及汽車股在跌至今年低位後反彈。近日港股走勢和內地Ａ股走勢相似，上證指數本周一

（６日）曾失守２７００點後，昨日止跌回升，收報２７７９點。



根據牛熊證的街貨分布圖，恆指牛證的重貨區在２７４００－２７６００中間，有約

１９００張期指合約；而恆指熊證重貨區在２８７００－２８９００中間，有約２２００張期指

合約。如果Ａ股走勢向好，有望恆指能繼續反彈，按照恆指熊證重貨區來分析，恆指或有機會上

試２８７００附近。



＊資金流入騰訊購證＊



過去一周窩輪市場資金主要流入，有２﹒５億元流入窩輪市場，有１億元流出。在流入的資

金中，第一大流入的是騰訊（００７００）認購證，有９２００萬元。第二大流入的是恆指認購

證，有５２００萬元流入。第三大流入的是銀娛（０００２７）認購證，有２０００萬元流入。

第四大流入的是平保（０２３１８）認購證，有１８００萬元流入。第五大流入的是永利澳門

（０１１２８）的認購證，有１６００萬元流入。



至於上周資金流走方面，資金主要從流出恆指的認沽證，有１﹒１億元。第二大資金流出的

是小米（０１８１０）的認購證，有１１００萬元。而第三大流出的是金蝶（００２６８）認沽

證，有９００萬元流出。



北水持續買入中資金融股，包括建行（００９３９）和工行（０１３９８），而且從走勢上

看，建行近日向好，股價重上７﹒０５以上。如果投資者看好建行，可留意建行認購證

２４８８８，行使價８﹒０９元，今年１２月到期，實際槓桿約１１倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

