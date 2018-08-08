《缸邊嫺談－黃惠嫺》蒙牛乳業業績好轉，內需可繼續受惠消費升級

《缸邊嫺談》截至２０１７年１２月止的１２個月，蒙牛乳業（０２３１９）去年收入同比

增長１１﹒９％至６０１﹒５６億元（人民幣．下同）；整體毛利同比增長２０﹒１％至

２１１﹒８３億元；毛利率較去年同期的３２﹒８％提升２﹒４個百分點至３５﹒２％；股東應

佔溢扭虧為盈，錄的２０﹒４８億元利潤。去年集團錄得每股０﹒１９３元人民幣虧損，今年已

由虧轉盈錄得每股基本盈利０﹒５２６元人民幣。



＊人口結構改變消費的升級，帶動乳製品的需求＊



在市場空間上，現時國內的牛奶的消費水準還不高，２０１７年我國人均乳製品消費量折合

成生鮮乳是３６﹒９公斤，僅是世界平均水準的１╱３，我國奶業發展潛力和空間十分巨大。在

消費面上，根據國統局的數據顯示，２０１７年全國居民的人均可支配收入為２５９７４元人民

幣，按年實際增長７﹒３％，較同期的ＧＤＰ和人均ＧＤＰ增長分別加快０﹒４及１個百分點。

從上述數據中看到，國內人均收入的提升，加上生活水平的改善、城鎮化率的提高，以及健康營

養的意識增加，各種不同的因素均令國內的乳製品行業仍有很大的發展潛力及提升的空間。另外

，二孩政策的出台，出生人口會逐步增多，對奶粉需求加大。近日推出台的《關於推進奶業振興

保障乳品質量安全的意見》當中提到，要積極引導乳製品消費，大力推廣國家學生飲用奶計劃

。多方面的因素提升對乳製品的需求，有助帶動集團的收入。



＊提早布局全產業鏈，迎合政策規定＊



集團已擁有全產業鏈的布局，上游有其持股６０﹒７７％的現代牧業（０１１１７），確保

優質奶源的穩定供應。配方奶粉方面，亦有其持股５１﹒０４％的雅士利（０１２３０），可保

障其生產材料的安全品質及技術的同時，亦可保障集團的生產成本，現時雅士利已完成１３個系

列３９個配方奶粉的註冊，而君樂寶已完成６個系列１８個配方奶粉的註冊。在研發生產、牧場

及質量管理上與ＡｒｌａＦｏｏｄｓ合作，在植物基營養品業務上與Ｗｈｉｔｅ Ｗａｖｅ

Ｆｏｏｄｓ合作。在今年６月國務院辦公廳發布《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》

提出，鼓勵企業兼併重組，提高產業集中度，培育具有國際影響力和競爭力的乳品企業，支持奶

業全產業鏈建設，集團早已透過拼購及合作布局好全產業鏈，相信在行業發展中已取得先機。



＊市民對奶製品消費力提高，料收入平穩增長＊



而現代牧業今年第一季的現金流已由負轉正，錄得盈利２９４萬元，收入較去年同期增長４

﹒７％至１３﹒４億元，現代牧業的管理層更預期，今年原奶價格按年上升，每單位飼料成本下

降，２０１８年的淨虧損可望繼續收窄；而雅士利的管理層亦表示，２０１８年公司將會扭虧為

盈，收入可望有２０％的增長。兩大公司今年的業績將會繼續好轉，有助支持蒙牛乳業今年的收

入繼續好轉。相信隨著整個奶業的水準提高，行業的集中度及市民對奶製品的消費力度更高更強

下，集團的收入會繼續平穩地增長。投資者可考慮於２２元附近的水平增持或吸納，目標價為港

幣２６﹒２０元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

