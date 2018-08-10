《陸言堂－陳永陸》中美貿易戰或已進入尾聲

《陸言堂》港股在美國宣布第二輪加徵關稅政策後，以及中國採取相應的報復措施後，不跌

後升，而且由低位計反彈的幅度超過１０００點，似乎市場已對中美之貿易戰有所淡化。



事實上，中美的貿易戰雖然持續，甚至被媒體用上「中美貿易戰正惡化」的字眼去形容，但

大家似乎忽略了中美之間在加大關稅的項目及金額之同時，言論實際是有所軟化，亦即是雙方可

能都在尋找一個下台階。



＊中國開始軟硬兼施措施＊



先說中國，雖然在美國開展第二輪對華進口貨開徵關稅後不久，便宣布報復性行動，向美國

１６０億美元的進口貨加徵關稅，可是卻「放風」暗示容許Ｇｏｏｇｌｅ重返中國市場，同時又

表示樂見蘋果電腦在中國理想發展，但如果美國繼續加大關稅規模，那蘋果電腦在中國發展受阻

亦是中國無法控制；由此可見，中國在處理中美未貿易事件上開始採取軟硬兼施的措施，既加大

美國企業在華的發展空間，亦向華府施壓，表明對美企業的大門亦可關上，而原因將會是緣自美

國總統特朗普的政策。



事實上，美國亦有退讓的跡象，因為在美國向華開展第二輪加徵關稅的政策後，特朗普在一

個公開場合表示，相信中美之間最終可以達成一個雙方滿意的貿易方案，這是特朗普近期對華較

為溫和的言論，這或者與美國可以向中國加徵關稅的空間亦沒有外界想像那麼多有關。



＊關稅打擊美國企業利潤＊



正如２００１年諾貝爾經濟學獎得主Ｊｏｓｅｐｈ Ｓｔｉｇｌｉｔｚ近日的文章所言，由

於美國國內投資一直大於其儲蓄，加上特朗普的減稅政策，最終會導致美國向外借入更多資金，

並增加進口金額，所以美國的貿易逆差在未來只是持續上升，向華加徵關稅根本沒有效果，同時

如果減少中國的進口額，只會令美國與其他國家的貿易逆差大幅增加，最終得不償失。更重要是

中美的大部分貿易，其實是ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ ｇｏｏｄｓ，所以對這些產品加稅最終

只會增加美國商品的成本，並打擊美國企業的利潤，所以現在美國主動向中國商品加徵關稅，其

實亦會令美國本身受損。



故此，中美貿易戰看似不斷升級，但其實可能已進入尾聲階段，現在雙方只欠一個契機，好

好坐下來商討如何解決彼此之間的矛盾，而中美之間其實亦正在加強溝通，所以港股近日開始回

穩及回升，似乎是有春江鴨深明中美貿易戰不會持久的道理。《獨立股評人 陳永陸》

