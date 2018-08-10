《品中資－羅國森》沽騰訊也買了更多騰訊（００７００）

《品中資》５個月前，我在本欄寫了一篇題為「沽騰訊為了買更多騰訊」的品評，引起不少

迴響。

現在過了５個月，下星期便是騰訊（００７００）公布中期業績的日子，讓我在此交代一下

過去這段日子，我對騰訊的一些感受和實戰經驗。

無可否認，過去幾個月的騰訊，會令忠實的擁躉失望，因為騰訊的股價由今年１月２９日的

高位４７５元左右顯著回落，最低是上周四（２日）的３４０﹒４元，跌幅２８﹒５％，同期恆

生指數只下跌１７﹒７％，即是騰訊在過去幾個月是罕有地跑輸大市。

值得一提的是，騰訊的高低位也是大市的高低位，而騰訊在低見３４０﹒４元的低位後大幅

反彈，以昨日收市價３７２﹒６元計，升幅９﹒５％，同期恆生指數只上升３﹒７％，終於再次

跑贏大市。

當日我寫「沽騰訊為了買更多騰訊」時，意思是我認為今年騰訊不會再一口氣向上，走勢是

會反覆的，但長線仍然值得看好，所以，我想多一點捕捉騰訊的高低位，以賺取中短線利潤，讓

我累積更多彈藥去買騰訊。

總的來說，我的方向和做法都正確，因為騰訊真的不再一口氣向上；而且，有很多相對的低

位給大家入市。只不過，騰訊的股價比我想像中偏弱而已。

在此，我想分享一下我在這幾個月買賣騰訊的實戰經驗。我是在２月中開始沽騰訊的，主要

的沽貨位是４４０元左右，因為當時我認為，騰訊有機會回落至４００元以下。



＊最低曾在３５７元買騰訊＊



當然，我當時的估計是，騰訊最壞只會跌至３８０元左右；所以，我在騰訊跌穿４００元時

候開始買回。事實上，我在騰訊跌至４００元上下買了最多。

當騰訊股價在６月初受中美貿易戰升溫而再度急跌後，我也有再次吸納騰訊，最低一次是

３５７元。換句話說，我是身體力行地沽騰訊，也買了更多騰訊。

老實說，當騰訊在６月初回升上４３０元之後再度急跌時，我也感到有點震驚，因為以這個

水平計起，騰訊是在短時間內急挫接近兩成呢！

不過，準確來說，我真的不感到壓力，也完全沒想過要拋售手上的持貨，因為我認為，騰訊

的基本因素在這幾個月沒有太大變化，有的只是外圍因素的變化。

當我想到這裡的時候，我就開始釋懷，也感到，我的基本看法是正確的，只不過，具體幅度

是我未能預計而已。



＊２０１４年時也曾回落三成＊



當我翻查騰訊過去幾年的股價走勢之後，我就更安心了。２０１４年當騰訊宣布一拆五的時

候，股價也曾經陷入低潮，由宣布分拆時的６５０元左右，急速回落至最低的４６０元左右，跌

幅約三成，跟今次的跌幅相若。

接下來的一年，騰訊股價反覆爬升，最終花了一年時間才升至１４０元左右，即拆細前的

７００元左右。

這是從股價方面看，如果從業績的角度，騰訊有幾年的業績也不算好，例如２０１５年，當

年的盈利只增長兩成，當時已有分析員認為，騰訊的高增長期已經結束，但結果，２０１６和

２０１７年又再大升，其中一個原因就是分析員低估了騰訊手機遊戲業務的增長潛力。

成也手遊，敗也手遊，今次騰訊股價轉弱，最主要的基本因素變化就只有手機遊戲業務的增

長可能放緩；但股票就是這樣，能夠大升的股票，當然也有機會大跌！而股價就像鐘擺一樣，永

遠只會偏左或偏右，不會停在正中的位置。

我只可以說，如果我們做足功課才去投資，又造好風險管理，就不用太擔心。這一刻，我持

有的騰訊，確實比年初時為多，我仍然會考慮減持少許（大約是買兩手，沽一手的策略），以增

加我的本錢。

下星期三（１５日）就是騰訊公布中期業績的日子，我會以騰訊的業績為依歸，如果騰訊的

業績遜於預期，即是除了手遊業務增長放緩外，還有其他業務的增長欠理想的話，我會以４００

元左右為反彈目標，在這個水平減持我多買了的騰訊。

但如果騰訊業績符合預期，甚至超出預期，即是只有手遊業務稍為放慢或甚至持平，我便會

以４３０元左右為反彈目標，在這個水平才減持騰訊。

今年的騰訊，是應該「高沽低揸」的，這個看法我一直沒有改變，至於具體操作，且待下周

公布了業績才定奪吧！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

