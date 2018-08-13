《小傳日記》土國震動累香江，又失大關心慌慌！

《小傳日記》侵侵威力無邊，影響力真係無遠弗屆。只不過因為土耳其里拉幣值不斷下跌，

侵侵就發砲狂轟，話要提高對土耳其鋼鋁關稅。孖屐擔心會令該國經濟進一步受損，土耳其里拉

更加大插。再咁落去，土耳其經濟危機嘅影響，會唔會進一步擴散到世界其他地方呢？缸友喺呢

種情形下點都避咗險先，莫講話走入美金避風頭，股票資產自然要沽啦！外圍上周五（１０日）

就已經下跌，道指跌１９６點，標指挫２０點，納指回落５２點。

魚缸呢一邊，今朝（１３日）低開４０９點，之後喺大部分藍戰士捱沽之下，跌幅一度擴大

到５４３點低見２７８２３點１時間要去到下午，魚缸跌幅先收窄返少少，最終仍然唔見４３０

點或１﹒５巴仙收市，報２７９３６點穿十天線（２８１６５點），又穿二萬八，主板成交

８３４﹒６０億銀少逾１巴仙。

傳統藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）、祖國移動（００９４１）、生發發

（００３８８）跌幅約１至２巴仙。

國貨方面就唔見１﹒６巴仙或１７６點，報１０７６６點。Ａ場腳軟９點或０﹒３巴仙，報

２７８５點。



＊藍戰新陣容結果出咗爐，申洲入選了安踏得啖笑＊



上周五收市後藍戰士陣容檢討，中生製藥（０１１７７）同申洲（０２３１３）成藍籌新貴

，兩者無懼港股大跌，開市競價已各自跳高，兩者埋單亦有４巴仙同２巴仙落袋，報１０﹒７８

銀、９６﹒６銀。

被取消藍戰士資格嘅東亞銀行（０００２３）同招商局港口（００１４４），就分別跪低近

６巴仙同４巴仙，分別報２８﹒５銀及１５﹒７４銀，前者仲係今日最差藍戰士，盤中低見

２７﹒９銀，創逾兩年半新低。

安踏（０２０２０）、神州燃氣（００３８４）兩者未能成為藍戰士嘅落選股，大家得啖笑

，埋單一齊唔見近４巴仙，報４０﹒６銀、２９﹒３銀。



＊企鵝績前插舜宇大沽壓，５Ｇ推發展中興升勢見＊



受外圍影響，重磅藍戰士當然亦跟跌，其中企鵝（００７００）話內地版「芒亨」（怪物獵

人）因為未能符合法規，目前應相關部門要求下架，公司早排個「王者榮耀」已經被人民日報連

番發砲，「ＰＵＢＧ」又話暴力血腥，依家「芒亨」又話不符法規，睇嚟企鵝呢排都係多災多難

，公司星期三（１５日）就放榜，今日率先插水逾２巴仙，報３６１銀。

其他重磅股方面，舜宇（０２３８２）今日收市後公布業績，但今日股價跪低逾４巴仙，報

１２１﹒１銀。其實公司股價碌低主要都係受到工信部７月份手機出貨量下跌而影響啫。街坊小

米（０１８１０）下周三（２２日）放榜，建銀國際同里昂雖然睇好佢，但今日缺乏動力，埋單

唔見近４巴仙，報１７﹒４４銀。不過，中金就發表研究報告，指出神州近期關於信息消費嘅計

劃，暗示中國５Ｇ通信將會加快發展，所以中興（００７６３）逆市飛起ＤＤ，收報１３﹒０２

銀。



＊國策又再改教育股重災，宇華跌三成睿見跌唔停＊



教育股嘅股價今日好似倒水咁急跌，就係阿爺今日一句：「民辦學校不得收購或加盟連鎖。

」雖然目前都只係意見「諮詢」，但講得出口落實機會都頗大，班股佬都話目前未必見到底，盡

量唔好撈住。

今日教育佬成重災區，魚俎跌幅榜頭十名入面，教育佬都總係佔據住七八成嘅位置，其中睿

見教育（０６０６８）全日嚟講算係跌得最傷嘅教育股，腳軟近四成報４﹒１２銀。天立教育

（０１７７３）跪低逾３７巴仙報２﹒０１銀。楓葉教育（０１３１７）瀉３１巴仙報４﹒４８

銀。宇華教育（０６１６９）低走近３７巴仙報３﹒４銀。新高教（０２００１）唔見逾３２巴

仙報４﹒７銀，認真慘烈！



＊人民幣急跌內房好鬼怯，碧桂園受傷恆大好勉強＊



外圍走勢疲弱，人仔都跟隨下試，因為大家都追入美金以避險，而在岸人仔今日曾跌３００

點，離岸人仔更穿６﹒９０關。渣打立即出?講兩句，話現時神州同花旗國經濟分化，貿易戰情

緒悲觀，人仔構成壓力，預料人仔會進一步走軟，將年底人仔預測由６﹒５８調低至６﹒９２。

同人仔相關嘅神州殘頭今日又再跌過，碧桂園（０２００７）瀉近４巴仙報１１﹒４２銀。

恆大（０３３３３）低走６巴仙報２６﹒６５銀。中海外（００６８８）挫近２巴仙報

２３﹒３５銀。潤地（０１１０９）唔見逾２巴仙報２７﹒６５銀。融創（０１９１８）亦都質

低近４巴仙報２５﹒１銀。請請！



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