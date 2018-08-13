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即市新聞

13/08/2018 11:23

《真知灼見－溫灼培》提防新興市場貨幣骨牌下跌

　　《真知灼見》特朗普政府上周正式宣布於本月２３日落實執行對１６０億美元總值的中國貨
品徵２５％關稅，使中美貿易戰升溫。中國作為商品需求大國，是不少新興市場的主要出口目的
地；因擔心中國經濟轉差不利新興市場出口，上周所見新興市場貨幣在上述消息公布後已率先回
軟。
　
＊美匯指數勢向９８出發＊
　
　　另邊廂，美國又宣布進一步制裁俄羅斯，同時美國又宣布加大土耳其的鋼鋁關稅，使盧布及
里拉兩貨幣急挫，這更加速了整體新興市場貨幣跌勢。新興市場貨幣大跌驅使資金轉返美元避險
為美元帶來支持。相反，商品貨幣所受的衝擊最大；惟加拿大有望與美國就北美自由貿易協議達
成和解，紓緩了加元部分下跌壓力。從圖表上，現在美匯指數已上破９５﹒５０指數點的過去兩
個月阻力位。按量度似乎很大機將向９８指數點進發。
　
＊歐洲銀行恐受土耳其牽連＊
　
　　回觀本周市場焦點。現時市場最擔心，是來自土耳其及俄羅斯貨幣的震盪會否令投資者對整
體新興市場失信心；假如投資者一旦從新興市場大舉撤資，隨時可能重演如今年５月爆發的新興
市場匯市災難。現階段，最為市場關注的是南美新興市場貨幣情況，因為南美新興市場的防禦力
較弱，較易受牽連。雖說亞洲新興市場的經濟體相對強，但實際上不少亞洲新興國家貨幣也已跌
至歷史低位，如印度盧比及菲律賓比索便是。我們本周除了對新興市場要多加關注，也不能忽視
土耳其對歐洲商業銀行的影響。據了解，不少歐洲商業銀行，尤其西班牙、法國及意大利的商業
銀行，與土耳其的關係密切。假使土耳其國內企業因其貨幣跌而無力償還債務，上述歐洲的商業
銀行隨時受拖累。
　
＊端視中國會否大舉售美債＊
　　
　　本周四（１６日）美國政府將公布６月份海外投資者持有美國國庫債券的總數目。這個數字
值得關注，是因為面對貿易戰，大家也關注持有最大量美債的中國政府會否作出大舉拋售。
《恆生銀行高級投資市場經理　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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