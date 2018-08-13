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13/08/2018 12:48

【教育股崩跌】譚朗蔚：教育股不宜撈底，持貨者應止蝕

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１３日報道》港股今早受外圍因素影響急瀉逾５００點，土耳其
里拉大幅貶值危機正在新興市場擴散，影響歐亞兩地股市。本港中資教育股今早普遍低開後跌勢
擴大，睿見教育（０６０６８）急跌近四成，宇華教育（０６１６９）、天立教育
（０１７７３）各跌逾三成，富昌證劵聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，教育股價急挫
明顯受到內地政府對民辦教育的徵求意見文件影響，當中最致命傷為民辦教育不得通過兼併收購
、加盟連鎖、協議控制等方式控制非營利性民辦學校。另外，該「意見」亦談及非盈利性學校轉
為盈利性學校，都令經營成本上漲。
　　譚朗蔚表示，內地教育股通常都是透過收購合併來提高公司增長，而該徵求意見一出，即意
味著該類教育的增長「大打折扣」；而且本來非營利學校都享受免稅及補貼，但目前政策一轉的
話即令經營成本提升２０％以上。雖然目前只是徵求意見當中，但他認為內地既然可以推出相關
文件，落實機會頗大，因此才令教育股急瀉。
　　投資操作策略方面，他認為現在不是撈底機會，因為政策目前前景未明朗，因此很難判定現
時是否最好入手機會，並建議投資者遠離該板塊為明哲保身的最好方法；而持貨人士則現價或博
會否有反彈機會止蝕離場，但他預料就算有反彈位亦不高，持貨投資者需多加留意自己持倉。

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