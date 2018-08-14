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14/08/2018 08:53

舜宇（０２３８２）中期賺１１﹒８億人幣增近２％遜預期，不派息

　　《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇（０２３８２）公布截至６月３０日止中期，純利
１１﹒８億元（人民幣．下同），增１﹒８％，低於市場預期的１５﹒２億元人民幣，不派息。
　　期內，收入１１９﹒８億元，增１９﹒４％，毛利２３﹒２億元，增１２﹒１％。（ｆｆ）

　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊

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