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14/08/2018 13:13

《異動股》舜宇（２３８２）跌幅擴至近２６％見一年低，失九十關

　　《經濟通通訊社１４日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）午後跌勢持續加劇，現價急挫
２５﹒６８％，報９０元，盤中低見８９﹒９元，創逾一年新低，暫表現最差藍籌；成交約
４３８４萬股，涉資４２億元。
　　舜宇公布中期業績，純利賺１１﹒８億元人民幣，按年升１﹒８％，與市場預期的１５﹒２
億元純利差距甚大，大摩更將評級由「增持」下調至「持平」，目標價由１９０元降至１２０元
，拖累股份今早迅即下跌並開展「紅底」防守戰。
　　另外，富瑞發表研究報告指，舜宇於上半年收入、純利及毛利率均遜於預期。富瑞予舜宇光
學「買入」評級，目標價為１６９元。
　　富瑞指，上半年舜宇光學收入按年升１９﹒４％至１２０億元人民幣，遜於市場預期
８﹒３％。產品線方面，估計手機鏡頭模組、手機鏡頭及汽車鏡頭收入，分別按年升１５％、
５９﹒２％及２０％。毛利率按年跌１﹒３個百分點至１９﹒４％，市場本來預期利率會持平。
　　現時，恆生指數報２７６４１，下跌２９５點或下跌１﹒０６％，主板成交５３４﹒９７億
元。上證綜合指數報２７７０﹒０２，下跌１５﹒８５點或下跌０﹒５７％，成交７１７﹒９８
億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　　８﹒７９元　　　下跌２﹒５５％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５１元　　　下跌５﹒５６％
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒４２元　　　下跌１﹒３９％
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒２０元　　　下跌３﹒２３％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒４３元　　　下跌７﹒１４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　５﹒６６元　　　下跌６﹒１４％
　　瑞聲科技　（０２０１８）　　８５﹒７５元　　　下跌７﹒１５％
　　富智康　　（０２０３８）　　　１﹒０５元　　　下跌２﹒７８％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒２８元　　　下跌２﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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