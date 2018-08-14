《匯市縱橫－蕭啟洪》更期待的畫面誕生

《匯市縱橫》近日，筆者留意到一張由航拍機拍攝了一大堆牛群瘋擁包圍著水車搶水喝的畫

面，看起來相當驚人，才發現正值冬季的澳洲遭遇近１０年來罕見的乾旱，令到當地畜牧業者大

受影響。而當地政府為了應對缺水危機，更逼不得已祭出了袋鼠撲殺令，要避免袋鼠和其他牲畜

搶奪自然資源。



儘管袋鼠是澳洲的象徵之一，無論是國徽、貨幣抑或軍隊標誌都不乏袋鼠身影，不少遊客老

遠來到澳洲就是為一睹袋鼠「芳容」，但對依靠畜牧業者來說，反而被視之為「害蟲」。其實，

澳洲每年都會撲殺超過１００萬隻袋鼠，部分原因是袋鼠繁殖速度相當驚人。由於最近降雨量持

續偏低，令東部地區面臨嚴重乾旱，人口最多、農業產值佔全國１╱４的新南威爾斯省，目前有

９９％的土地處於乾旱狀態。為了讓該省的農民保住生計，當局唯有放寬撲殺袋鼠的規定，容許

農民射殺更多袋鼠，避免牠們與家畜爭草吃。



捕殺袋鼠計劃向來都存在爭議，因有違道德。即使在動物世界裹，看到野狗輪流照顧著自己

的孩兒，獅群獲得了食物都會先給幼獅享用，大象行路時總會照顧著年幼弱者的腳步，這就是大

自然，亦可能是動物群體中的「道」。而所謂「德」就是指人世的德性、品行和王道的思想。但

事實上，在原始社會中，人們就像野生動物一樣，為了生存的時候，便只有能力大小的差別，沒

有道德高低之分。



＊特朗普與全世界為敵＊



直到演化了私有情感的產生，人們之間就會出現爭奪和剝削，令社會關係就變得複雜，才有

了是否有道有德，有仁有義的概念。眾所周知，袋鼠雖是澳洲生態系統的重要組成部分，但若果

數量過多，或對人類可能造成威脅時，那人們便需作出抉擇了。所以，我們幾千年以來談道德仁

義，就是立足於一個不平等的人類關係中談的，明白了這個基本概念後，大家就能夠理解為何人

類世界是不完美的。無論社會如何演變，如何發展，即使是現今社會，大道，仍然是維護最大範

圍內的族群而生存。如今，看看美國便知道了。現時美國總統特朗普為了達成最終的目的，不惜

與全世界為敵，甚至連盟友也不放過，實在令很多評論員感到意外。縱然特朗普這樣叫陣並未能

有效抬高其民望，但亦能減低反對的聲音。相信他短期內仍然不會放棄這玩意。因此，筆者不知

這個「以一敵十」的畫面能維持多久，以及未來會否逼出另一個國家崛起，帶領全球進入新經濟

時代呢？我們拭目以待。



上周澳洲央行宣布將基準利率連續兩年維持在１﹒５厘不變，是有史以來最長。儘管澳洲央

行認為今明兩年經濟增長強勁，但仍懷疑通脹率能否在２０２０年達到其目標區間中點。很顯然

，澳元近期為貿易戰的受害者，加上受乾旱問題影響，令國內下半年農產品出口可能疲軟，意味

著



澳洲距離加息似乎仍有一段距離。目前，市場普遍估計該央行直到明年後期才可能考慮升息

。



＊本周策略＊



澳洲：本周建議候高於０﹒７４００沽出澳元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕

０﹒７５２０。

加元：本周建議候低於１﹒３０００買入美元兌加元，目標１﹒３２００，止蝕

１﹒２８８０。



《永隆銀行司庫 蕭啟洪》

