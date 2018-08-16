《運籌帷幄－梁業豪》大戶賣空股票的動機

《運籌帷幄》絕大部分現貨投資者的持貨方向均為看後市上升，策略為於低位買貨，然後於

高位沽貨套利。大戶除於預期市況將進行大型調整時，利用衍生工具進行下跌風險對沖外，會甘

願支付很高水平的按金，賣空股票，看淡後市。不過，有些時候，他們積極賣空現貨，目的只是

刻意製造市場向淡的氣氛，為自己已持有的期貨倉或期權淡倉，提供更大的獲利空間。大量賣空

成交出現後，股價多會先往下找尋支持。這個時候，投資者應先作觀望，耐心等候大戶入市回補

空倉。若大量賣空成交出現後翌日即見主動買盤湧現，即代表淡友大戶遭到伏擊，股價有可能掉

頭急升。

認股權證與其相關正股的價位表現息息相關，大家有需要加深認識認股權證的特性。先談認

股權證的發行機構。由上市公司發行的認股權證多屬認購股證，多以派送形式給予正股持有者，

但亦有供公眾人士認購的例子。由商人銀行或大型證券商發行的，屬於備兌形式，即發行者需事

前吸納一定數量的正股，供認購認股權證持有者日後認購。認股權證種類方面，分為認購和認沽

兩種。認購股證持有者有權利於指定時間內行使股證，認購正股；認沽股證持有者則有權利於指

定時間內行使股證，認沽正股。至於行使方式，可分為美式股證和歐式股證兩種。由上市公司發

行的認股權證多屬美式，由商人銀行或大型證券商發行的則多屬歐式。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

