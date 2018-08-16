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即市新聞

16/08/2018 09:05

《投資心得－潘鐵珊》平保（２３１８）受惠創新技術，服務水準升

　　《投資心得》中國平安（０２３１８）已由傳統保險業發展至領先國內的綜合金融集團，除
保險外亦包含銀行、信託、互聯網金融等業務。集團公布今年一月至六月期間六個月的業績，中
國平安人壽保險股份有限公司錄得２７４５﹒３億元人民幣，跟去年同比增２１﹒２％；而中國
平安財產保險股份有限公司則同比增１４﹒９％至億元人民幣。此兩部分仍是集團其中兩個最大
分部。可見集團主線的保險業務仍然相當理想。而壽險及健康險業務方面，隨著產品結構改善，
期待接下來的代理人團隊擴張，從而能推動價值改善。

＊可考慮６６﹒７買入＊

　　受惠創新技術的發展及應用，集團在多方面不斷提升客戶服務水準。例如平安產險在全球業
內首推「５１０城市極速現場查勘」及「一鍵包辦」服務，車險客戶可在十分鐘內享受理賠全流
程包辦的體驗；平安人壽推出「ＡＩ客服」服務，智能識別客戶及需求有效解決傳統壽險業務上
認證及理賠速度較慢等問題；至於平安養老險，亦通過運用人臉識別技術、電子簽名和大數據分
析等技術，在養老金營運管理應用中取得突破。２０１７年，中國平安的客戶淨推薦值達到３６
％，較三年前增加２８個百分點。
　　集團更與華為技術達成戰略合作協議，兩者將展開共同合作，期望就智慧城市、雲業務等多
個領域有更多的互補優勢及強強聯手，推動金融科技創新。透過上述的投資和研發，相信平安人
壽能有效分散風險。總括來說，各業務發展穩健，加上集團在國內的營業收入規模以及增長速度
均處於首位，相信其自身實力能繼續維持良好增長。可考慮於６６﹒７元買入，上望７４﹒５元
，跌穿５９元止蝕。《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》
（本人沒有持有相關股份，本人客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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