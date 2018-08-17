《陸言堂－陳永陸》基金拋售高溢價股，換馬個別低殘股

《陸言堂》雖然中美就貿易戰的問題，短期內將重開會議，不過對港股帶來的支持十分有限

。

港股弱勢，其實早已與中美的貿易戰沒有太大的關係，因為現在最大的影響是來自中國的政

策。看一看近日被洗倉的股份，無論是藥業股、教育股、手遊股，大幅下跌都是因為政策的改變

而導致。



＊藥業教育手遊股過去累積極大升幅＊



當然，好像教育股，在新政策公布後，不少股份被洗倉，但同時不少公司的管理層卻出來澄

清實質的影響有限，甚至大股東管理層相繼增持，但結果對股價帶來的支持，卻十分短暫。事實

上，無論藥業股、教育股，還是手遊股，不少的股價在過去一年都累積了極大的升幅，所以對於

不少基金而言，一旦政策改變，而可能令以上股份的高增長期過去，清倉是不需要太多的考慮，

因為對他們而言，利潤已很豐厚，清倉的空間自然會有很多。

故此，無論是一些市值不足１００億元的股份，又或者騰訊（００７００）般市值達３萬億

元的股份，其下跌的速度亦可以十分急速，不過問題是當一些已較大市有溢價的股份，又或者過

去一年已累積不少升幅的股份，近日出現被洗倉的情況，那麼有沒有一些股份，反而可以受惠而

上升？



＊聯想獲基金留意，中興可再受關注＊



要知道，基金套現是可以離開港股，所以才會令港元多次觸及７﹒８５的弱方保證，令金管

局出招，可是亦不代表所有資金在拋售藥業股等股份後，會將所有資金帶離香港，有一些仍會留

在香港市場，並尋求其他投資，而找的一定是早已下跌，現在處於低水平的公司，好似聯想集團

（００９９２）在業績後拾級而上，就是一個證明，因為他們表示最差的時間已過去，令基金重

新留意聯想，亦令此股成為近日的跌市奇葩。

同樣，近日沒有跟隨大市下跌的有中興通訊（００７６３），因為中美貿易戰開端，此股其

實就是風眼所在，如今中美貿易戰有曙光，此股應該可以再受市場關注，更何況此股的問題早已

解決。《獨立股評人 陳永陸》

