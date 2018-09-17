【智能大會】習近平致賀信：中國願在人工智能領域與各國共享成果

《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》２０１８世界人工智能大會今日在上海舉行。

國家主席習近平致賀信稱，新一代人工智能為經濟社會發展注入了新動能，正在深刻改變人們的

生產生活方式。要把握好這一發展機遇，處理好人工智能在法律、安全、就業、道德倫理和政府

治理等方面提出的新課題，需要各國深化合作、共同探討。中國願在人工智能領域與各國共推發

展、共護安全、共享成果。

習近平指，中國正致力於實現高質量發展，人工智能發展應用將有力提高經濟社會發展智能

化水平，有效增強公共服務和城市管理能力。中國願意在技術交流、數據共享、應用市場等方面

同各國開展交流合作，共享數字經濟發展機遇。



＊劉鶴：政府高度重視人工智能發展＊



國務院副總理劉鶴在大會開幕式上表示，習近平專門發來賀電，充分體現了中國政府對本次

大會和人工智能發展的高度重視。中國人工智能發展逐步走出了一條需求導向引領商業模式創新

、市場應用倒逼基礎理論和關鍵技術創新的獨特發展路徑。下一步，要堅持以需求引領發展，強

化基礎研究和基礎設施，激發微觀主體創新活力，大力加強人才培養。中國願與世界各國共同努

力，使人工智能向有益於人類的方向發展。

上海市委書記李強在世界人工智能大會開幕式上表示，上海要以面向全球、面向未來的視野

，把握機遇，營造環境，全力打造人工智能創新策源、應用示範、制度供給和人才集聚高地。

