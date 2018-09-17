【人行放水】人行突放水，２６５０億元ＭＬＦ代替逆回購操作

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行表示，今日開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作

２６５０億元（人民幣．下同），為繼８月２４日以來再次意外開展ＭＬＦ，期限為一年期，中

標利率３﹒３％，與上次持平。

另外，人行沒有進行逆回購操作，今日沒有逆回購到期。全口徑計，淨投放２６５０億元，

本周尚有２７００億元逆回購到期。（ｋｌ）

