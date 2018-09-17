《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行表示，今日開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作
２６５０億元（人民幣．下同），為繼８月２４日以來再次意外開展ＭＬＦ，期限為一年期，中
標利率３﹒３％，與上次持平。
另外，人行沒有進行逆回購操作，今日沒有逆回購到期。全口徑計，淨投放２６５０億元，
本周尚有２７００億元逆回購到期。（ｋｌ）
17/09/2018 09:54
【人行放水】人行突放水，２６５０億元ＭＬＦ代替逆回購操作
《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行表示，今日開展中期借貸便利（ＭＬＦ）操作
２６５０億元（人民幣．下同），為繼８月２４日以來再次意外開展ＭＬＦ，期限為一年期，中
標利率３﹒３％，與上次持平。
另外，人行沒有進行逆回購操作，今日沒有逆回購到期。全口徑計，淨投放２６５０億元，
本周尚有２７００億元逆回購到期。（ｋｌ）
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