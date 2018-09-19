【貿易開戰】李克強：絕不用人幣貶值刺激出口，進一步降進口關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強今天上午將出席達沃斯

論壇開幕式並發表致辭表示，人民幣匯率單向貶值對中國弊多利少，絕不會走人民幣貶值去刺激

出口的路，堅持市場化的道路，人民幣完全有能力在合理均衡的水平上保持穩定。

他並表示，中國要進一步降低進口關稅，這是中國自主開放的抉擇，以加速提升中國經濟轉

型升級。要讓外資在中國市場上平等競爭，研究明顯降低稅費負擔的政策，對中外企業一視同仁

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