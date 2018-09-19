【施政回顧】首置盤快應市，職津減稅齊兌現，強積金山芋迎衝刺

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》特首林鄭月娥新一份施政報告將於１０月揭盅。回看

２０１７年１０月１１日發布的首份施政報告，在「一起同行，擁抱希望，分享快樂」主題下，

從房屋政策倍受注目的綠置居、港人首置上車盤，到社福勞工的在職家庭津貼、全民公共交通補

貼、５天侍產假、取消強積金對沖，再到政經發展的落實自願醫保、中史列初中必修……該份滿

意度創７年新高的「宏圖大計」，近一年後有哪些已經落地生效，又有哪些只聞樓梯響？



＊土瓜灣４５０首置單位料明年入伙＊



本港樓價連升逾兩年，將房屋政策稱作「政府重中之重」的林鄭，於上一份施政報告重點

ｓｅｌｌ「港人首次置業先導計劃」，建議選取觀塘安達臣道住宅用地提供千個首置單位；及大

量增加「綠置居」和過渡性住屋供應。

不過，由於觀塘安達臣道預留首置盤用地推出程序繁複，林鄭今年６月正式宣布確定市建局

位於土瓜灣的馬頭圍道╱春田街重建項目為首個「港人首置上車盤」，料提供４５０個單位面積

約２６０呎－５０７呎首置單位，預計２０１９年中取得入伙紙。

價錢方面，「首置盤」呎價由１４５７０元至１６９２０元不等，即最平「４００萬」樓下

即可上車，加上申請者入息上限可達居屋入息加三成，料年底接受申請時反應不俗。



＊綠置居選址存變數，過度屋密密推＊



不過，４５０個首置盤供應量相對約有５﹒５萬合資格申請人士，顯然只屬杯水車薪，而施

政報告提到的將沙田火炭逾４０００個新公屋單位轉為「綠置居」出售，至今仍是懸而未決；不

單房委會對選址及「一次過」推出方式有保留，連運房局局長陳帆亦稱，不排除年底推出的綠置

居選址有變。

至於原本就在政府「居屋２０１８」供應計劃上的啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑、東涌裕泰苑

共４４３１個單位，因應「娥六招」的新定價機制將於下月重啟申請，料單位平均售價下調約

２６％，售價介乎１１８萬至４６８萬不等。由於市價５２折定價吸引，市民勢搶爆頭。

過渡性住屋供應方面，５月，獲發展商捐出地皮的社聯，於深水埗開工興建３幢３層高的組

合屋，預計明年第三至第四季落成後可提供９０個臨時單位，以低廉租金租予基層家庭入住。７

月，房協推出首個「暫租住屋」計劃，將已納入重建計劃的香港仔漁光村逾２００個空置單位讓

輪候公屋人士過渡租住，錄超額申請５﹒７３倍，預計可在年底至明年初入伙。



＊職津批近４億元，交通補貼或下季＊



上一份施政報告提出「優化版」的低收入在職家庭津貼，不僅將計劃擴展至一人住戶，並把

入息限額與工時要求由兩層增至三層，粗略估計料令約１０萬個家庭共３１萬人受惠。

今年３月底，港府正式宣布在職家庭津貼計劃入息和資產限額，並於４月１日開放申請，合

資格家庭每月津貼金額介乎４００元至１２００元。截至８月中，計劃共收到３６９５５宗申請

，並批出當中２５９５０宗及津貼金額３﹒７億元，申請數量仍與政府預期有落差。

另一項被轟「益水貨客」的全民公共交通補貼，運輸署指，已收到逾３０宗公共交通服務營

辦商的申請，預計明年第一季正式實施。根據施政報告建議，每月公共交通開支超出４００元的

市民可獲２５％的補貼，上限３００元。



＊撤強積金對沖新方案終獲商會鬆口＊



至於「燙手山芋」取消強積金對沖安排，上屆梁振英政府於卸任前一星期通過劃線取消對沖

方案，惟遭勞資雙方反對。上一份施政報告提出加大政府財政承擔，以減低取消對沖安排對企業

尤其是中小微企的影響。

今年３月，港府正式提出新方案，包括保留劃線制；政府財政承擔加碼至約１７２億元；日

後或隨通脹等需要再注資；僱主需額外供款１％，儲錢作支付遣散費及長服金儲備之用；補貼期

延長至１２年，並設雙層補貼。

到６月，五大商會表示商界願意作出多１％強積金供款，並鬆口將此前要求政府提供永久財

政承擔改為長期承擔。終極方案或於下月施政報告公布。

